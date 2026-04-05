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【重磅快評】從Top Gun到搶救雷恩大兵 美以伊戰爭的下一齣是？

聯合報／ 主筆室
F-15E「打擊鷹」在伊朗境內被擊落，一場美伊之間圍繞彈射逃生的武器官展開的爭奪戰，成了全球關注的焦點。圖為F-15打擊鷹戰機示意圖，非文中戰機。（圖／美聯社）
F-15E「打擊鷹」在伊朗境內被擊落，一場美伊之間圍繞彈射逃生的武器官展開的爭奪戰，成了全球關注的焦點。圖為F-15打擊鷹戰機示意圖，非文中戰機。（圖／美聯社）

美以伊戰爭持續了一個多月，雙方沒日沒夜隔空「狂轟濫炸」成為大戲主軸，死傷的多是平民百姓。但日昨美國一架F-15E「打擊鷹」在伊朗境內被擊落，一場美伊之間圍繞彈射逃生的武器官展開的爭奪戰，卻成了全球關注的焦點。最新的消息是，美國總統川普發文宣稱，在美軍執行史上最大膽的援救行動之一後，已成功營救該名武器官。

對美軍來說，四月三日堪稱美以伊戰爭以來最驚心動魄的24小時。空軍家底早已被美以摧毀殆盡的伊朗，竟能在一天內先是擊毀在伊朗上空執行轟炸任務的美國一架F-15E戰機，以致機上兩名飛行員被迫彈射逃生。隨後又因美軍為搶救飛行員，投入多架戰機、直升機甚至加油機以利深入伊境低空長時搜尋，又導致一架A-10「疣豬」攻擊機與兩架直升機被擊傷。

很顯然，「惜飛行員之命如金」是美軍優良傳統，卻也可能成為伊朗拿捏美軍的軟肋：美軍若不救，試問如何能給其他正部署在中東的美軍乃至美國人民一個交代？若想救，又該如何破解伊朗「圍點打援」戰術，避免陷入如1993年索馬利亞戰爭期間，為援救墜落的黑鷹直升機飛行員，反而導致更多救援士兵死傷的教訓？

也因為美軍這根軟肋很可能會改變戰爭走向，以致圍繞著失蹤武器官的相關訊息，各種傳聞、推測不斷。

正因為這場「失聯武器官爭奪戰」太過重要，也難怪，據傳伊朗方面在第一時間即拒絕了美國提出的48小時停火提議，以免美軍能毫無顧忌的投入救援兵力，同時還開出天價懸賞，鼓動伊朗軍民投入搜捕；相對伊朗的高調，川普則是拒絕討論搜救行動細節，雖強調不會影響結束戰爭的談判，卻也難掩此事何其棘手。

簡言之，若從西方電影敘事的角度來比擬，美以伊戰爭從一開始強調美式英雄主義、武器或戰技均輾壓對手的「Top Gun（捍衛戰士）」，一度移轉至很可能伴隨重大犧牲與悲壯情節的「搶救雷恩大兵」；如今隨著武器官被美國順利救出，就等於複刻了1999年北約轟炸南斯拉夫時，成功營救失事美國飛行員的《衝出封鎖線》，勢將為川普「贏麻了」哲學再添火加油。

美以一方，接連於斬首伊朗高層、精準消滅伊朗海空軍，乃至營救武器官等戰術層面，展現出其雄霸全球的軍事實力，也勢將為「川普贏學」積累更多籌碼；但現實卻是，仍舊無法扭轉在戰略層面的一無所獲。

下一幕，究竟川普是想重演大軍雖順利登陸搶灘諾曼第，卻也造成重大傷亡的「最長的一日」？或是保存實力徐圖將來的「敦克爾克大行動」？不僅取決於川普的個人意志，更深深牽動著全球的政經局勢與未來地緣戰略走向。

以色列 伊朗 美國

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