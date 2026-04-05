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革命衛隊曝擊落美飛行器畫面 伊朗：川普救失聯飛官又摔至少1架軍機

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
伊朗伊斯蘭革命衛隊5日宣稱，擊落一架協助救援美軍飛官的飛機。圖/擷自@PressTV在X的照片
伊朗伊斯蘭革命衛隊5日宣稱，擊落一架協助救援美軍飛官的飛機。圖/擷自@PressTV在X的照片

路透引述塔斯尼姆通訊社（Tasnim）報導，伊朗精銳的伊斯蘭革命衛隊5日表示，美軍在伊朗境內搜尋失聯的F-15E武器系統官期間，伊朗擊落敵軍多架「飛行器」。

在伊朗警方指稱1架美國C-130運輸機於伊斯法罕南部遭擊落後，革命衛隊表示：「在一場聯合行動中，包括航太部隊、地面部隊、民眾、巴斯杰民兵（Basij）與警方指揮部，敵軍多個飛行器遭摧毀。」

伊朗軍方作戰指揮部「哈塔姆安比亞中央總部」（Khatam Al-Anbiya）發言人表示，遭擊落的飛行器包括1架C-130軍用運輸機，以及2架黑鷹直升機。

美軍F-15E「打擊鷹」戰機3日在伊朗上空遭擊落後，機上2名飛官彈射逃生，其中1人一度失聯。美軍派遣特種部隊深入敵後營救，美國總統川普美東5日凌晨證實成功救出兩人；當時紐時引述前美軍高層披露，這次任務的最後關頭，有2架原本用於撤離的運輸機故障受困，指揮官再派3架飛機接應所有人員，並將2架故障軍機炸毀，以免落入伊朗手中。

伊朗半官方的法斯通訊社也報導，革命衛隊表示，在追捕美軍飛官期間，擊落1架接應的美國軍機，並在社群媒體Telegram發布照片，可見一處田野間冒出濃煙，並寫到「川普試圖掩蓋一次重大失敗的絕望舉動」。

川普證實失聯飛官消息的貼文中，僅稱救援任務並未造成任何人員傷亡，但未提及過程中有美軍武器系統遇襲毀損，僅稱出動數十架軍機，且配備世上最致命的武器。

另外，3日救出第一名飛官的黑鷹直升機曾被地面的伊朗輕武器擊中，造成機員受傷，但仍安全返航。護航這2架黑鷹的美軍Ａ-10「雷霆二式」攻擊機也被擊中，飛官在波斯灣上空彈射後獲救。

美國總統川普3月31日在白宮。路透
美國總統川普3月31日在白宮。路透

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