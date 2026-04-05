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川普激動證實救出F-15飛官！數十架軍機直搗伊朗 爆料飛官受傷

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普2日在白宮。法新社
美國總統川普2日在白宮。法新社

美軍F-15E「打擊鷹」戰機3日在伊朗上空遭擊落後，機上一名武器系統官彈射逃生，一度失聯。美媒4日深夜引述美國官員報導指出，美軍特種部隊已尋獲並救出這名飛官。美國總統川普5日凌晨也在真實社群發文證實，並形容這是「美國史上最大膽的搜救任務之一」。

川普發文寫道：「我們把他救回來了！」並稱美軍在過去幾小時內，完成一場極具風險的搜救行動，成功救出這名受困敵後的飛官。

川普透露，這名男性飛官軍階為上校，目前已「平安無事」。他形容，這名飛官當時受困伊朗山區，「身處敵後」，且遭敵軍追捕，「敵軍一小時比一小時接近這名飛官」。

川普並稱，在他的指示下，美軍出動數十架軍機，攜帶「世界上最致命的武器」前往救援，雖然該名飛官有受傷，但「情況會完全恢復」。另據紐時引述知情官員說法，這次行動動員數百名特種部隊成員。至於網路流傳這名飛官彈射時受傷、但仍可步行的說法，目前尚未獲官方證實。

川普形容，這次任務「堪稱奇蹟般的搜救行動」，並聲稱「在軍事記憶中，這是首次有2名美國飛行員在敵後深處分別獲救」。這架F-15E當時有2名飛官，第一名飛行員已在3日由2架美軍直升機ＵＨ-60「黑鷹」救回。

川普強調，兩次任務都在「沒有任何一名美國人喪生，甚至無人受傷」的情況下完成，足以證明美軍已在伊朗上空取得「壓倒性的制空權與空中優勢」。

川普最後表示，這是所有美國人，不分共和黨、民主黨或政治立場，都應該感到驕傲並團結一致的時刻，並盛讚美軍是「世界史上最優秀、最專業、最具戰力的軍隊」，最後祝福美國、美軍及所有人復活節快樂。

https://truthsocial.com/@realDonaldTrump/posts/116350133044957842

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