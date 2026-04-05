應美政府要求 衛星公司無限期停止發布中東影像

美國衛星影像公司「星球實驗室」（Planet Labs）今天表示，在美國總統川普政府的要求下，公司將停止發布涉及中東戰爭地區的高解析度空拍照片。

自2月下旬以來，美國和以色列聯手打擊伊朗，促使伊朗以每日發射飛彈的方式進行報復，目標鎖定以色列及中東地區數個鄰國。

路透社報導，衛星技術在軍事上的用途包括目標識別、武器導引、飛彈追蹤和通訊，衛星影像同時也幫助記者和學者研究難以進入的地區，然而一些太空專家表示，伊朗可能正在獲取商業衛星影像，包括透過美國的敵對國家取得的照片。

星球實驗室表示，美國政府已要求衛星影像供應商「無限期暫停發布影像」。

法新社收到星球實驗室發給客戶的訊息指出：「自2026年3月9日起追溯生效，星球實驗室將轉為管理存取模式，延長關注區域內所有新影像的發布延遲時間，並將根據個案情況、為緊急且關鍵任務需求或符合公眾利益時才發布影像。」

根據先前一份公告，這個區域被定義為伊朗全境、伊朗在中東地區的盟友基地，以及波斯灣國家和現有的衝突區。

星球實驗室由前美國國家航空暨太空總署（NASA）科學家於2010年創立，影像被媒體和研究人員廣泛使用。該公司表示，新政策預計將持續至衝突結束。

另一家前身為馬薩爾科技（Maxar Technologies）的商業供應商Vantor告訴路透社，美國政府並未與他們聯繫。Vantor發言人透過聲明表示，公司多年來一直保留「在地緣政治衝突時期實施強化存取控制」的權利，目前已對中東部分地區採用這些控制措施。

在正常情況下，星球實驗室的衛星飛越上空後數小時內，客戶即可獲取影像。這為企業、研究人員和記者提供了寶貴資源，但對於尋求鎖定敵方軍事基地或雷達站的軍隊來說，也可能具有潛在利用價值。