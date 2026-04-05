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美軍營救失聯F-15飛官內幕曝！特種部隊已撤離伊朗 川普全程緊盯行動

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。路透
一架美軍F-15E 3月9日起飛執行在伊朗任務。此機並非此次失事戰機。路透

政治新聞網Axios 4日深夜引述3名美國官員透露，在伊朗遭擊落的F-15E戰機的第2名機組員已成功獲救，且參與營救任務的美軍特種部隊已全數撤離伊朗境內。

紐約時報披露，這場驚險救援歷時48小時，美軍不僅出動數百名特種部隊與數十架軍機，還一度空襲逼近的伊朗車隊、雙方激烈交火；撤離最後階段甚至發生運輸機故障插曲，指揮官緊急加派軍機接應，並當場炸毀故障機體，避免落入伊朗手中。

其中1名美國官員表示，這次行動由一支專業突擊隊執行，並有大規模空中掩護，目前所有參與的美軍部隊都已撤離伊朗。根據2名消息人士說法，F-15飛行員與武器系統官在彈射逃生後，都曾透過通訊系統取得聯繫。

Axios報導指，美軍3日首度派遣特種部隊進入伊朗執行地面營救，並於4日確認失聯飛官位置後二度深入險境。

美國總統川普與團隊高層同一時間在白宮戰情室全程關注救援行動。

紐約時報報導，美軍在這次救援中出動數百名特種部隊成員、數十架美軍戰機、直升機，同時配合網路、太空與其他情報能力。

2名前美軍高層透露，同一時間，伊朗革命衛隊也派兵前往當地找人。為阻止伊朗部隊接近藏匿地點，美軍攻擊機對伊朗車隊投下炸彈並開火壓制。當美軍部隊逐步接近目標時，現場爆發交火。

而在救援最後關頭，原本用於撤離的2架運輸機故障受困。指揮官果斷再派3架飛機接應所有人員，並將故障的2架軍機炸毀，以免落入伊朗手中。

紐時指出，這架F-15E墜毀在對伊朗政權有明顯反對勢力的地區，因此這名飛官可能曾獲得當地居民庇護與協助。

一名美軍高層官員形容，此次任務是美國特種作戰史上最具挑戰性與複雜性的行動之一。

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