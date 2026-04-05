中東戰爭第36天 川普放話伊朗反批威脅失衡…最新發展一次看

美國與以色列聯手攻打伊朗進入第36天，美國總統川普發文警告伊朗，須在48小時內達成協議或開放荷莫茲海峽，否則「地獄將降臨」。伊朗軍方則回應川普的威脅「焦慮又愚蠢」。

同時，搜救遭擊落美軍飛行員的行動進入第2天。伊朗方面已向當地居民喊話，若能交出這名「敵方飛行員」，將可獲得重賞。

以下是法新社等外媒彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

美國方面，川普（Donald Trump）今天發文表示，伊朗須在48小時內達成協議，或直接開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），否則「地獄將降臨到他們頭上」。

川普是指3月26日發出的10天最後通牒。

川普稍後在社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示伊朗首都德黑蘭（Tehran）遭受大規模攻擊，多名伊朗軍事領導人被消滅。他同時附上一段未標日期的影片，顯示夜空閃現爆炸火光。

美國國務院今天表示，已故伊朗革命衛隊指揮官蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）的兩名親屬因綠卡遭撤銷，在美國被逮捕。聯邦探員此次逮捕了他的姪女及姪孫女。但伊朗媒體引述蘇雷曼尼兩名女兒說法，指被拘留的這兩人與蘇雷曼尼並無親屬關係。

美方證實伊朗昨天擊落一架F-15E打擊鷹式（F15-EStrike Eagle）戰機，其中1人獲救，另1人仍在搜救中。此外，一架美軍單座A-10（A-10）雷霆式戰機據傳也在遭伊朗防衛部隊擊中後墜毀。這是自2003年伊拉克戰爭以來，美軍戰機首度在戰鬥中遭敵火擊落。

以色列方面，以軍再次空襲黎巴嫩南部城市泰爾（Tyre）。自黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）3月2日加入中東戰爭以來，以色列已在黎巴嫩展開多次攻擊並發動地面行動。

同時，以軍攔截了第5枚由葉門發射的飛彈，並在耶路撒冷（Jerusalem）與特拉維夫（Tel Aviv）上空攔截多枚來自伊朗的飛彈。

●伊朗動向

針對川普的通牒，伊朗中央軍事指揮部態度強硬。將軍阿里亞巴迪（Ali Abdollahi Aliabadi）稱川普的威脅是「無助、焦慮、失衡且愚蠢的行動」。

美以聯軍空襲目標涵蓋核電廠、貿易碼頭與石化中心。馬夏石化特區（Mahshahr）襲擊造成5人死亡；布什爾（Bushehr）核電廠附近襲擊則造成1名警衛喪生，但據報建築未損壞且無輻射外洩。

●其他國家及組織

科威特財政部表示，伊朗無人機今晚鎖定科威特市的部會綜合大樓，造成重大財物損失，但未造成人員傷亡。部會員工將於5日改採遠距辦公。

同時，無人機攻擊也造成距離數英里外、同樣位於科威特市的舒華克（Shuwaikh）石油產業園區起火。科威特表示，事發當時正攔截多批無人機與飛彈。

科威特軍方在X平台發布的每日簡報中表示，截至今天的24小時內，軍方已攔截8枚彈道飛彈及19架無人機。自戰事爆發以來，科威特空軍總計已應對了709架伊朗無人機、327枚彈道飛彈及9枚巡弋飛彈。

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特（Mark Rutte）通話時表示，中東戰爭已造成「地緣戰略僵局」，並呼籲展開新行動以結束衝突。

伊拉克獲伊朗允許行經荷莫茲海峽。伊朗稱伊拉克是「兄弟國家」，因此不受自美國與以色列1個多月前發動戰爭以來，令西方船隻滯留波斯灣（PersianGulf）的相關限制。