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影／伊朗民眾掃射美搜救直升機畫面曝光！當地人組隊持槍進入山區尋找

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
一架美軍F-15E 2017年在加州。美聯社
一架美軍F-15E 2017年在加州。美聯社

美軍F-15E「打擊鷹」戰機3日在伊朗上空遭擊落後，機上一名武器系統官彈射逃生後下落不明。伊朗官員開出6.6萬美元懸賞（約台幣211萬），號召民眾協尋失聯美軍人員。社群媒體流出，伊朗民眾持槍朝美軍搜救直升機開火，美方搜救行動陷入險境。另有軍事分析指出，這架遭擊落戰機很可能出自美軍駐英國的重要前線基地。

美國國家廣播公司新聞網（NBC News）報導，與伊朗國營電視有關的頻道宣稱，一名美軍飛行員已在伊朗西南部偏遠地區彈射逃生。主播並呼籲居民，若發現任何「敵方飛行員」，應活捉後交由警方處理，並稱提供線索者可獲得獎勵。

半官方梅爾通訊社（Mehr）隨後發布影片，稱「勇敢的當地民眾持槍朝美軍直升機開火」。從畫面可見，地面不只一人持槍，朝空中的美軍搜救直升機開火。

紐約郵報也引述社群影片指，有當地村民與巴赫提亞里族人組隊並持槍進入山林，目標尋找這名失聯的美軍飛官。

與伊朗政權有關的塔斯尼姆通訊社（Tasnim News Agency）報導稱：「該省民眾，特別是部落成員與村民，已攜帶個人武器，在全省山區與平原展開巡邏與搜索；一旦遭遇敵軍，已準備好交戰。」

另一方面，紐約時報引述軍事分析人士說法，根據伊朗公布的殘骸照片，這架遭擊落的美軍F-15E，可能來自駐紮英國皇家空軍萊肯希斯基地（R.A.F. Lakenheath）的部隊。

倫敦國防研究機構皇家聯合軍事研究所資深研究員布朗克（Justin Bronk）表示，照片中可見的翼尖與垂直尾翼上部結構，屬於美國空軍F-15E「打擊鷹」戰機。他進一步指出，垂直尾翼殘骸上的標記，與駐紮於萊肯希斯基地、第48戰鬥機聯隊（48th Fighter Wing）旗下的第494戰鬥機中隊（494th Fighter Squadron）一致。

根據美國空軍資料，第48戰鬥機聯隊在英國皇家空軍萊肯希斯基地與費爾特韋爾基地（R.A.F. Feltwell）部署數千名人員，旗下有4支具備作戰能力的戰鬥機中隊，配備F-15「打擊鷹」與F-35A「閃電II」戰機。

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