影／伊朗「經濟心臟」遇襲！逾50座石化廠停工 園區竄大片黑煙畫面曝

紐約時報報導，以色列4日空襲伊朗最大的石化工業園區，造成園內所有生產全面停擺，對本已脆弱的伊朗經濟造成難以估量的打擊；重建公用設施並讓生產線全面恢復，可能需時約2年。

根據伊朗國營媒體及2名伊朗石油部高層官員，以色列空襲伊朗西南部馬夏（Mahshahr）的班達伊瑪目石化園區（Bandar Imam Petrochemical Complex），造成園區內2座公用設施受損，並釀成5死、170傷。

這2座設施為園區內逾50座石化廠提供天然氣、電力及工業用水等基本運作所需，夏季也肩負胡齊斯坦省（Khuzestan Province）50萬人供電任務。社群流傳影片可見，園區內竄出大片黑色濃煙籠罩天空。

以色列軍方稱，這座園區是生產炸藥、彈道飛彈及其他武器材料的核心設施。

根據伊朗石油部資料，該園區年產7200萬噸石化產品，位於馬夏及主要工業港口伊瑪目何梅尼港（Bandar Imam Khomeini）附近，是當地約30萬居民的最大雇主。園區生產各類基礎化學品、聚合物及其他材料，廣泛用於塑膠、紡織、肥料及醫療設備等產品。

一名民營工業園區負責人、同時代表伊朗工業界領袖的博斯坦奇（Mehdi Bostanchi）在社群媒體發文說：「攻擊馬夏石化廠等於攻擊伊朗的心臟，攻擊伊朗重要的經濟命脈。」

根據伊朗媒體，石化產品約占伊朗出口總額25%，銷往約60國，每年可帶來約100億至150億美元收入。隨著伊朗試圖降低對石油的依賴，石化產品銷售一直是主要替代財源之一。