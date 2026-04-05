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以民眾街頭抗議戰爭不斷 尼坦雅胡：繼續打伊朗

中央社／ 特拉維夫4日綜合外電報導

數百名以色列民眾今天在特拉維夫街頭集會抗議，他們高舉反戰標語、嗆聲總理尼坦雅胡，表示反對伊朗戰爭。但尼坦雅胡說，保證繼續打擊伊朗。

在與伊朗衝突期間，以色列政府限制民眾大規模集會，即便如此，示威者今天仍聚集在特拉維夫（TelAviv）市中心廣場。他們手舉標語，上面寫著「不要轟炸，對話吧！終結無休止的戰爭」

以色列與巴勒斯坦的草根團體「團結一起」（Standing Together）主任格林（Alon-Lee Green）向法新社表示：「警方想要我們噤聲。而我們今天在這裡，要求終結對伊朗戰爭、黎巴嫩戰爭和加薩（Gaza）戰爭，同時也要求結束在約旦河西岸（WestBank）的暴行。」

格林說：「在以色列，戰爭總是不斷。如果我們現在不能表達抗議，就永遠沒有發聲的權利。」

法新社報導，格林與多名抗議者，隨後就遭警方逮捕。

抗議民眾也對政府發動伊朗戰爭的理由表示質疑，他們　認為尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）是在為自己開脫，想要結束他所涉的貪腐官司。

尼坦雅胡因貪腐案正在接受審判，並尋求以國總統的特赦，而美國總統川普也曾多次施壓以色列總統赫佐格（Isaac Herzog）能予尼坦雅胡特赦。

今晚，尼坦雅胡發布影音聲明，他強調將持續對伊朗軍事行動。

尼坦雅胡說：「我向你們保證過，會繼續打擊德黑蘭（Tehran）的恐怖政權，這是我們正在做的事。」

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