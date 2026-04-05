快訊

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

聽新聞
0:00 / 0:00

川普稱大規模攻擊德黑蘭 多名伊朗軍方領導人喪命

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，在針對伊朗首都德黑蘭的大規模攻擊中，「許多」伊朗軍方領導人遭到擊斃。

法新社報導，川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「許多伊朗的軍事領導人，一直以來指揮不當且愚蠢，如今他們已在德黑蘭這場大規模攻擊中被終結，還有其他許多重大損失！」

這則貼文附上一段影片，畫面中夜空閃現爆炸火光，但並未說明這次軍事行動發生的具體時間。

美國與以色列在一個多月前對伊朗發動戰爭，引發伊朗報復，衝突蔓延至整個中東地區，全球經濟也受到劇烈衝擊。

美國 全球經濟 戰爭 以色列 伊朗

延伸閱讀

川普逼伊朗談和 發文警告48小時後地獄降臨 德黑蘭強調未拒絕磋商

川普下達48小時通牒 伊朗若不讓步「地獄將降臨」

中東戰爭第35天／美戰機遭擊落川普增軍費 最新發展一次看

中東戰爭第34天 川普稱伊朗最高橋梁被毀！最新發展一次看

相關新聞

川普再延最後通牒24小時！自爆給伊朗談判高層1優待 伊國會議長回應了

美國總統川普5日受訪重申對伊朗的最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠；但川普當日稍早受訪政治新聞網站Axios稱，美伊正在「密集談判」，有望在美方最後期限前達成協議。川普的上述期限，比他3月26日提出延長10天的最後通牒，又增加了24小時。

川普最後通牒倒數48小時！伊朗軍方強硬回絕 嗆川普無能等迎地獄之門

美國總統川普4日重申對伊朗的最後通牒，要求在48小時內重啟荷莫茲海峽或達成停戰協議，否則摧毀伊朗境內關鍵基礎設施。對此，伊朗軍方強硬回絕，反嗆地獄之門將向美國開啟。

美國營救飛官細節曝光 犧牲兩架MC-130J特戰運輸機

美國成功救援日前在伊朗遭擊落戰機的第2位飛行員後，美媒透過消息人士得知部分營救細節，包括出動MQ-9死神無人機保護飛官、...

最勇敢的行動之一...川普稱第二名機組人員獲救 對伊最後通牒即將到期

美國總統川普宣稱在伊朗上空被擊落的美軍戰機第二名機組人員已獲救，稱此次行動是美軍史上最勇敢的行動之一。伊朗方面則表示美軍在救援期間遭遇激烈交火，並強烈回應川普的最後通牒威脅。

美媒曝幕僚私下向川普提1建議 打擊伊朗基礎設施為合理手段

美國「華爾街日報」引述美方官員說法指出，近日有高階幕僚私下向美國總統川普提出，伊朗發電設施和橋梁是合法軍事目標，因為摧毀...

美軍飛官敵後求生術SERE曝光！從沙漠練到北極 源自韓戰慘痛史

美軍F-15E「打擊鷹」戰機日前在伊朗上空遭擊落後，1名武器系統官彈射逃生，獨自在敵後苦撐36小時才等到救援。這場驚險生還，靠的不只是美軍最後成功把人救回，更是飛官平時接受的SERE訓練。這是一套專為精銳飛官墜入敵後設計的極限求生應變，模擬環境從北極到沙漠的極端條件地形，從匿蹤避敵、野外取水到靠吃蟲維生，全是為了在最壞情況下多撐一刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。