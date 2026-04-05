川普稱大規模攻擊德黑蘭 多名伊朗軍方領導人喪命

美國總統川普（Donald Trump）今天表示，在針對伊朗首都德黑蘭的大規模攻擊中，「許多」伊朗軍方領導人遭到擊斃。

法新社報導，川普在他的社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示：「許多伊朗的軍事領導人，一直以來指揮不當且愚蠢，如今他們已在德黑蘭這場大規模攻擊中被終結，還有其他許多重大損失！」

這則貼文附上一段影片，畫面中夜空閃現爆炸火光，但並未說明這次軍事行動發生的具體時間。

美國與以色列在一個多月前對伊朗發動戰爭，引發伊朗報復，衝突蔓延至整個中東地區，全球經濟也受到劇烈衝擊。