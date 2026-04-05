已故伊朗將領蘇雷曼尼親屬美國被捕 綠卡遭撤銷

美國國務院今天表示，被擊斃的伊朗將領蘇雷曼尼（QassemSoleimani）的兩名親屬因綠卡遭撤銷，在美國被逮捕。

美聯社報導，美國國務院發表聲明說，前伊朗革命衛隊（Revolutionary Guard Corps）指揮官蘇雷曼尼的姪女及姪孫女於昨天深夜因綠卡遭撤銷，被美國移民暨海關執法局（ICE）羈押，但未透露具體下落。

國務院聲明指出：「昨晚，在國務卿盧比歐（Marco Rubio）終止其合法永久居民（LPR）身分後，伊朗革命衛隊已故少將蘇雷曼尼的侄女與侄孫女被聯邦幹員逮捕。」

聲明提到，蘇雷曼尼侄女姓名為哈米德‧蘇雷曼尼‧艾夫夏（Hamideh Soleimani Afshar），其女兒則未具名。

蘇雷曼尼曾主導伊朗革命衛隊對外行動單位。2020年1月，也就是川普（Donald Trump）總統首任任期的最後一年，蘇雷曼尼在伊拉克首都巴格達遭美軍無人機擊殺身亡。

國務院表示：「根據媒體報導及她本人的社群媒體言論，艾夫夏為伊朗極權恐怖政權的積極支持者。」

聲明同時指出，艾夫夏「曾慶祝針對美國人的攻擊，並稱我們的國家為『大撒旦』。川普政府絕不允許我國成為支持反美恐怖政權的外籍人士避風港。」

聲明補充，艾夫夏的丈夫也被禁止入境美國。

另一名被擊斃伊朗高層官員—國家安全委員會首長拉里賈尼（Ali Larijani）的女兒與女婿，其合法身分也已遭撤銷。拉里賈尼於3月17日遭以色列空襲身亡。

聲明表示，這兩人目前已不在美國境內，並被禁止再次入境。

盧比歐在社群平台X發文表示：「川普政府絕不允許我國成為支持反美恐怖政權的外籍人士的避風港。」