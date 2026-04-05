美1天掉2機 戳破川普掌控領空大話

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）三日分析，美國總統川普與國防部長赫塞斯多次宣稱美軍完全控制伊朗領空，且伊朗空軍「全滅」。但美軍一天就被伊朗擊落兩架軍機，不僅戳破這些說詞，也使川普面臨更大難題。

美國軍機接連折翼雖不代表伊軍快與美軍勢均力敵，卻凸顯美國人民難以接受的「不對稱戰爭」風險，也又一次打破川普政府開戰一個多月來在軍事上刻意展現的無懈可擊形象。

川普多次聲稱伊朗失去海、空軍和防空系統，美軍可隨意攻擊伊朗發電廠及石油等能源設施。川普政府對美軍空優敘事頻繁使用「完全掌控」等字眼，這兩架軍機被擊落淪為川普及其親信被質疑誇大戰果的最新例證。

美國對伊朗的軍事優勢，本該是川普政府在這場戰爭中的最主要支柱。如今美國人民愈來愈沒信心，認為政府至今都沒清楚說明戰爭目標且一變再變，尤其在荷莫茲海峽因幾乎關閉而推高油價下，已使他們覺得代價太大。

根據華爾街日報三日報導，這兩架軍機被擊落也令人質疑，伊朗軍力究竟已被削弱至什麼程度與美以猛烈空襲的效果，使川普政府「大內、外宣」破功。伊朗並不尋求和美以正面對決，而是採取不對稱戰略，透過一連串小規模打擊令美軍難堪，目標是存活下來並消磨美國持續作戰的意志。

紐約時報三日報導也提到，伊朗近日充分展現仍保有一定的反擊能力，持續向以色列與波斯灣國家發動一波波飛彈與無人機攻勢；伊朗大部分武器庫也深藏地下。