戰鬥搜救深入敵境 需與時間賽跑

美軍一架Ｆ—15Ｅ戰機在伊朗被擊落，正搜救機上的武器系統官，成為近數十年來美軍戰鬥搜救（ＣＳＡＲ）任務的最新案例。

英國廣播公司（ＢＢＣ）四日報導，ＣＳＡＲ任務旨在尋找、支援並營救墜機飛官與孤軍等受困人員，複雜度極高且必須和時間賽跑，美國空軍精銳部隊為此接受專門訓練，常預先部署在軍機可能被擊落的衝突區域附近。這類任務多半在敵對或交戰環境中進行，甚至需深入敵境。

ＣＳＡＲ任務通常由直升機執行，加油機支援，其他軍機負責「保駕護航」。空降救援人員著陸後，首要任務是與失聯機組員取得聯繫，必要時提供醫療協助，並趕往撤離地點。

一位前空降救援部隊中隊指揮官向美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）說，這次在伊朗的搜救行動至少將動員廿四名空降救援人員搭ＵＨ—60「黑鷹」直升機搜索，必要時準備跳傘；這類人員被稱為美國空軍的「瑞士刀」，其任務危險性非筆墨能形容。

空降救援人員隸屬特戰體系，接受約兩年戰鬥與醫療訓練，像跳傘、生存、抗壓與逃脫等，涵蓋完整民間緊急救護技術員課程，也接受戰地醫療、複雜回收行動與武器操作等訓練。

另根據紐約郵報四日報導，美軍對軍機在戰區被擊落或墜毀有縝密的營救方案「人員救援聯合出版物」（ＰＲＪＰ），首先確保飛官安全返回，並防止機敏技術落入敵手，同時阻止敵方利用俘虜或軍機殘骸獲取情資、發動宣傳戰或充當談判籌碼。