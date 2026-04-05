搶救飛官 美F-15遭伊朗擊落、1人失聯

美國空軍一架Ｆ—15Ｅ「打擊鷹」雙座戰機三日在伊朗上空被擊落，機上兩人彈射逃生。美方隨即對他們展開搜救行動，其中的飛官已由兩架美軍直升機ＵＨ—60「黑鷹」救回，但尚未找到武器系統官。英媒報導，美軍特種部隊當晚就已深入伊朗境內搜救。

Ｆ—15Ｅ單價約一億美元（約台幣卅二點三億元），這是自二月底美國與以色列聯手對伊朗開戰以來，西方主流媒體首次證實美國在一天內被伊朗擊落兩架軍機。

據稱被川普政府視為目前伊朗政權談判對象的伊朗國會議長卡利巴夫三日都在社媒發文，嘲諷這場戰爭已從美以圖謀使德黑蘭政權更迭，退縮到「搶救飛官大作戰」。

載該名獲救飛官的黑鷹，雖在伊朗被地面的輕武器擊中，造成機員受傷，但仍安全返航。護航這兩架黑鷹的美軍Ａ—10「雷霆二式」攻擊機也被擊中，飛官在波斯灣上空彈射後獲救。除了黑鷹及綽號「疣豬」的Ａ—10，美軍還派出Ｃ—130與ＭＱ—9「死神」無人機加入搜救行動。

美國總統川普三日接受國家廣播公司（ＮＢＣ）訪問時不願談論該搜救行動，只強調「一點也不會（影響美伊談判）。這就是戰爭，我們正在打仗」。就一旦該名武器系統官在伊朗被俘或受傷的問題，他同日接受英國「獨立報」訪問時則答道，「我們希望這種情況不會發生」。白宮發言人李維特也只說，川普已聽取相關簡報。

根據伊朗官媒報導，伊朗官員正懸賞約六萬六一○○美元（約台幣二一三萬元）來活捉該名武器系統官。官媒「伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台」（ＩＲＩＢ）在社媒發文說，很多人已前往墜機地點；伊朗軍方則呼籲民眾勿讓任何人「粗暴對待」這名美國軍官。Ｆ—15Ｅ機員的求生包有緊急定位信標，能設定為自動或手動開啟。

英國經濟學人等外媒報導說，若該名武器系統官淪為人質，甚至透過伊媒「示眾」，那德黑蘭將擁有更多談判籌碼。但也可能反而促使美國人民及跨黨派國會議員同仇敵愾，這將使這場戰爭的情勢更難預料，外交斡旋也更複雜。

另，聯合國安理會十五個理事國原定三日開會表決輪值主席國巴林提出的一項決議案，旨在授權聯合國會員國動用一切必要防禦手段來確保荷莫茲海峽航行安全，但因三日是聯合國假日而改至四日。

然而，幾名外交官三日對路透說，開會已延至本周，具體日期尚未公布。巴林也尚未對延期原因置評。