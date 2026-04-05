川普逼伊朗談和 發文警告48小時後地獄降臨 德黑蘭強調未拒絕磋商

美國總統川普4日再次發文警告伊朗，聲稱德黑蘭當局的時間所剩無幾，再48小時地獄就要降臨。

川普在自家社群媒體Truth Social發文說，「還記得當我給伊朗十天時間，看是要達成協議或是開放荷莫茲海峽，如今時間所剩無幾，48小時後地獄會降臨在他們身上。榮耀歸於上帝」。

美媒報導，參與調解美伊停火的官員說，伊朗已告知不願在伊斯蘭馬巴德（Islamabad）和美國官員會面，並說美方的條件令人無法接受。

隨後伊朗外長阿拉奇4日在X上表示，德黑蘭從未拒絕赴伊斯蘭馬巴德和美方磋商，認為美媒曲解伊朗的立場，但仍感謝巴基斯坦為調停做出的努力。

另一方面，土耳其和埃及也積極推動尋求出路，考慮在卡達首都杜哈或伊斯坦堡等新地點舉行會談，同時提出其他可化解僵局的建議。

負責調停的官員先前曾表示，在最近一波外交努力之初，伊朗曾表明只有在美國支付賠償金、撤出中東基地，並能保證不再發動攻擊等前提下，才會結束戰爭。

時代雜誌也指出，日益累積的政經代價讓川普開始尋求退路。過去一周與他交談過的兩名顧問與兩名國會議員透露，川普告訴他們希望收場，因為擔心衝突長期化會拖累年底期中選舉共和黨選情。

伊朗前外長前副總統、外長扎里夫日前投書外交事務期刊表示，伊朗應宣告勝利，並尋求與美國達成和平協議。