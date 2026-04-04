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俄企自伊朗布什爾核電廠再撤198人 1員工死於彈片
數家俄羅斯通訊社報導，俄羅斯國營核子企業（Rosatom）今天依原定計畫從伊朗的布什爾（Bushehr）核電廠再撤離198名員工。這座電廠今天傳出1名職員遭射彈碎片擊中身亡。
路透社報導，自從2月28日伊朗戰爭爆發以來，Rosatom便持續撤離布什爾核電廠員工。俄羅斯通訊社引述Rosatom總監李卡契夫（Alexei Likhachev）報導，這座核電廠附近情勢正按照假設的最壞情況發展。
國際原子能總署（IAEA）今天在社群媒體平台X發文表示，布什爾核電廠的1名實體防護人員遭到1枚拋射體的彈片擊中身亡，廠內也有1座建築物受到爆炸的衝擊波和彈片波及。
李卡契夫對俄羅斯通訊社證實，這名罹難員工為伊朗籍。
俄羅斯的塔斯社（TASS）還報導，李卡契夫表示，Rosatom已將布什爾核電廠周遭情況通知俄國總統普丁（Vladimir Putin）。
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