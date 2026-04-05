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美軍機遭擊落 停戰更難了
伊朗擊落兩架美國軍機，充分顯示德黑蘭方面雖遭到龐大軍事損失，仍然有能力還以顏色，讓美、伊雙方本來就極其渺茫的停戰協議，也斷了契機。
伊朗也成功展現他們的軍事戰略：不在於戰場上徹底擊敗美軍，而是透過連串小規模打擊讓美軍難堪，目標是讓自己活下去，並消磨美國持續打仗的意志。
在伊朗領空上萬架次飛行任務中，這架F-15E戰鬥機和A-10攻擊機，是首度被擊落的美以軍機。軍方隨即展開大規模搜救行動，已救出一名飛行員，但至少仍有一名飛行員下落不明。
據報導，A-10攻擊機並非在伊朗境內墜毀。這架雙引擎、單座攻擊機的飛行員在彈射逃生並獲救前，已成功將飛機駛離伊朗領空。
伊朗並不尋求和美、以正面對決，而是採取不對稱戰略：鎖定阿拉伯灣國家為目標、摧毀攸關防空的雷達等設施，並封鎖荷莫茲海峽絕大部分油輪航運。這種戰術對伊斯蘭革命衛隊（IRGC）毫不陌生。
3日，阿拉伯聯合大公國最大的天然氣處理廠Habshan，在攔截飛彈的殘骸引發火災後，已暫停運作。幾小時前，一場無人機攻擊也導致科威特日產34.6萬桶的Mina Al Ahmadi煉油廠起火。
科威特另回報，3日凌晨一場攻擊造成一座發電和海水淡化廠受損；沙烏地阿拉伯則表示，已於清晨攔截數架無人機。
由此來看，美以空襲雖重創伊朗飛彈基地和機動發射車，但德黑蘭方面仍能每天持續發射數十枚飛彈和無人機，拉長衝突時間，不僅拉高波灣產油國與美國經濟成本，也讓自己得以保存實力，繼續周旋。
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