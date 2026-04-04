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川普下達48小時通牒 伊朗若不讓步「地獄將降臨」
美國總統川普（Donald Trump）今天發文表示，伊朗有48小時就開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）一事達成協議，否則「地獄將降臨到他們頭上」。
川普於美國東部時間4日早上10時左右在自家社群媒體「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「還記得我曾經給伊朗10天時間達成協議，或是開放荷莫茲海峽嗎？」
川普貼文還說：「時間不多了，48小時之後，地獄將降臨到他們頭上。」
法新社報導，川普是指3月26日發出的最後通牒，當時他聲稱：「我將暫停能源設施摧毀行動，為期10天，至2026年4月6日星期一美東晚間8時止。」
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