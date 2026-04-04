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中東戰爭進入35天 美國已損失7架載人軍機

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導

美國空軍今天在伊朗損失1架F-15戰機及1架A-10戰機，使得美國2月28日聯手以色列對伊朗發動戰爭至今，已知遭摧毀的載人軍機數量達到7架。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍F-15戰機今天在伊朗境內遭擊落，約相同時間，1架A-10攻擊機也被擊中，唯一駕駛獲救。這些被擊落的戰機戳破美國總統（Donald Trump）與戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）關於美軍空中牢不可破的說法。

以下是其他5架美國軍機損失的情況：

3月2日：3架F-15戰機在科威特上空遭科威特防空部隊「友軍誤擊」墜落，6名機組人員全數順利彈射逃生。赫格塞斯本週表示，其中3名飛行員已重返戰場，參與對伊朗的空襲行動。

3月12日：美軍1架KC-135空中加油機在伊拉克墜毀，造成6名機組人員罹難。美軍表示，這架加油機並非遭敵方或友軍擊落，而是在執行「史詩怒火行動」（Operation Epic Fury）時，與另1架執行任務飛機發生事故，後者則安全降落。

3月27日：CNN地理定位照片顯示，美國空軍1架E-3「哨兵」（Sentry）空中預警與管制機在沙烏地阿拉伯的蘇爾坦王子空軍基地（Prince Sultan Air Base）停機坪遭到伊朗攻擊摧毀。

CNN報導，這場攻擊至少造成10名美軍人員受傷，無人員死亡通報；消息人士指出，另有1架美軍加油機受損。

美國 伊拉克 CNN 以色列 伊朗 戰機

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