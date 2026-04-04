快訊

高雄春捲攤商疑爆發食物中毒通報134人 營養師：兩大食材最危險

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

聽新聞
0:00 / 0:00

不只轟核電廠！伊朗水泥廠與石化中心遇襲 至少造成2死7傷

中央社／ 德黑蘭4日綜合外電報導
伊朗的布什爾核電廠，圖為衛星公司Planet Labs PBC的衛星影像。（美聯社）
伊朗的布什爾核電廠，圖為衛星公司Planet Labs PBC的衛星影像。（美聯社）

根據伊朗多家媒體報導，美國以色列今天發動空襲攻勢，擊中伊朗南部和西南部多處設施，包括核電廠、水泥廠、石化中心及邊境貿易站，至少造成兩人死亡、7人受傷。

伊朗國營媒體報導，伊朗南部布什爾（Bushehr）核電廠周邊區域被擊中，廠區內一名警衛喪命，不過核電廠設施未受損。

美以兩國今天也擊中位於伊朗與伊拉克邊境的貿易站，導致一人身亡。

梅爾通訊社（Mehr）引述胡齊斯坦省（Khuzestan）副省長哈雅提（Valiollah Hayati）的說法報導，位於西南部科蘭城（Khorramshahr）沙拉姆切（Shalamcheh）邊境關卡的貿易站上午11時遇襲。

伊朗學生通訊社（ISNA）也引述哈雅提指出，這起攻擊導致「一名伊拉克籍司機喪命，兩名伊朗工人受傷」。

此外，伊朗西南部一座石化中心今天同樣遭到轟炸，5人因此受傷，目前尚不清楚是否有人死亡。

哈雅提告訴法斯通訊社（Fars）和塔斯尼姆通訊社（Tasnim），「馬夏石化特區（Special PetrochemicalZone of Mahshahr）發生爆炸」，當地有3家公司遇襲，受損範圍目前尚不明朗。

伊朗南部一座水泥廠也遭美以聯手攻擊，不過工廠營運據報未受影響。

伊朗南部霍爾木茲甘省（Hormozgan）副省長納菲西（Ahmad Nafisi）向塔斯尼姆通訊社證實，港市哈米爾（Bandar Khamir）水泥廠遇襲，不過無人傷亡，工廠也「持續正常運作」。

美國 伊拉克 核電廠 以色列 伊朗

延伸閱讀

伊朗核電廠附近遇襲1保全喪命 伊朗駐IAEA大使警告：構成戰爭罪

中東戰爭第35天／美戰機遭擊落川普增軍費 最新發展一次看

美伊互炸 恐陷長期消耗戰 川普揚言再轟發電廠

美戰機飛行員彈射逃生？伊朗媒體稱舉報者將獲獎金 美方未證實

相關新聞

川普再延最後通牒24小時！自爆給伊朗談判高層1優待 伊國會議長回應了

美國總統川普5日受訪重申對伊朗的最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠；但川普當日稍早受訪政治新聞網站Axios稱，美伊正在「密集談判」，有望在美方最後期限前達成協議。川普的上述期限，比他3月26日提出延長10天的最後通牒，又增加了24小時。

川普最後通牒倒數48小時！伊朗軍方強硬回絕 嗆川普無能等迎地獄之門

美國總統川普4日重申對伊朗的最後通牒，要求在48小時內重啟荷莫茲海峽或達成停戰協議，否則摧毀伊朗境內關鍵基礎設施。對此，伊朗軍方強硬回絕，反嗆地獄之門將向美國開啟。

美國營救飛官細節曝光 犧牲兩架MC-130J特戰運輸機

美國成功救援日前在伊朗遭擊落戰機的第2位飛行員後，美媒透過消息人士得知部分營救細節，包括出動MQ-9死神無人機保護飛官、...

最勇敢的行動之一...川普稱第二名機組人員獲救 對伊最後通牒即將到期

美國總統川普宣稱在伊朗上空被擊落的美軍戰機第二名機組人員已獲救，稱此次行動是美軍史上最勇敢的行動之一。伊朗方面則表示美軍在救援期間遭遇激烈交火，並強烈回應川普的最後通牒威脅。

美媒曝幕僚私下向川普提1建議 打擊伊朗基礎設施為合理手段

美國「華爾街日報」引述美方官員說法指出，近日有高階幕僚私下向美國總統川普提出，伊朗發電設施和橋梁是合法軍事目標，因為摧毀...

美軍飛官敵後求生術SERE曝光！從沙漠練到北極 源自韓戰慘痛史

美軍F-15E「打擊鷹」戰機日前在伊朗上空遭擊落後，1名武器系統官彈射逃生，獨自在敵後苦撐36小時才等到救援。這場驚險生還，靠的不只是美軍最後成功把人救回，更是飛官平時接受的SERE訓練。這是一套專為精銳飛官墜入敵後設計的極限求生應變，模擬環境從北極到沙漠的極端條件地形，從匿蹤避敵、野外取水到靠吃蟲維生，全是為了在最壞情況下多撐一刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。