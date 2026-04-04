不只轟核電廠！伊朗水泥廠與石化中心遇襲 至少造成2死7傷

美軍F-15E「打擊鷹」戰機日前在伊朗上空遭擊落後，1名武器系統官彈射逃生，獨自在敵後苦撐36小時才等到救援。這場驚險生還，靠的不只是美軍最後成功把人救回，更是飛官平時接受的SERE訓練。這是一套專為精銳飛官墜入敵後設計的極限求生應變，模擬環境從北極到沙漠的極端條件地形，從匿蹤避敵、野外取水到靠吃蟲維生，全是為了在最壞情況下多撐一刻。

2026-04-06 12:34