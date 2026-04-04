美伊戰事正酣 北京趁機擴展影響力？前外交官：中巴5點倡議純屬作秀

（德國之聲中文網）對於北京而言，在5月中旬之前看到伊朗戰事緩和或許是有利的。此前，美國總統川普以伊朗戰事緊張為由，將原定3月底的訪華行程推遲到了5月中旬。但是華盛頓智庫史汀生中心中國項目主任孫韻對美聯社指出，「如果戰爭持續下去，川普很可能會再次推遲訪華行程。」

就在4月3日，伊朗擊落了兩架美國軍機，讓局勢進一步緊繃。幾天前，川普剛剛在全國講話中聲稱美國已經「擊敗並徹底摧毀了伊朗」，但如今又在全國廣播公司(NBC)的采訪中表示美國戰機被擊落「不影響與伊朗的談判」。

與此同時，中國正在積極開展外交斡旋。此輪戰事爆發以來，中國外交部長王毅已經先後與俄羅斯、阿曼、伊朗、法國、以色列、沙烏地阿拉伯、阿聯酋等國的外長進行了會談。他告訴伊朗，中國珍視與伊朗的友誼，敦促以色列停止軍事行動，並表示中國願為尋求和平發揮作用。

幾天前，王毅在北京會見到訪的巴基斯坦外長時，還共同就恢復中東和平提出五點倡議，其中強調應立刻停火止戰、重開荷莫茲海峽。

王毅還和歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯通電話，尋求歐方對「五點倡議」的支持。在和巴林外交大臣扎亞尼(Abdullatif bin Rashid Al Zayani)通話時，王毅則解釋了中國為何在聯合國反對巴林的允許使用武力打通荷莫茲海峽之動議。王毅表示，聯合國安理會的行動應該有助於緩和緊張局勢，而不是支持非法戰爭行為，更不是火上澆油。

一位不願具名的聯合國外交官表示，中俄兩國認為，美國或其他國家可能會利用聯合國支持的機制來升級這場致命的戰爭。

另外，中俄兩國也似乎並不迫切需要荷莫茲海峽完全開放。中國已經能夠付費讓一些船隻通過，俄羅斯更是受益於國際能源價格大幅上漲。

為了避免被否決，巴林現在大幅修改了其提案，旨在授權采取防禦性而非進攻性行動，以確保船只能夠安全通過荷莫茲海峽。投票被推遲到下周。

美方忌憚中國影響力上升？

總體而言，中國受荷莫茲海峽斷航的影響相對其他國家較小。一方面，北京已經和德黑蘭方面溝通，允許和中國相關的商船通過這條關鍵航道。另一方面，中國擁有能夠支撐數月的戰略石油儲備。此外，中國近年來力推能源多元化，減少了對石油、天然氣的依賴性。

不過，分析人士認為中國依然擔心這場戰爭曠日持久。美國亞洲協會政策研究所研究員、曾在歐巴馬總統麾下擔任美國東亞和太平洋事務助理國務卿的拉塞爾(Danny Russel)就指出，「由於中國的增長模式高度依賴出口，能源沖擊和航運中斷的長期持續將導致投入成本上升和全球需求疲軟，從而損害其脆弱的經濟。」

布魯塞爾智庫「國際危機組織」的中美關系專家韋恩(Ali Wyne)則對美聯社表示，除了不希望看到曠日持久的戰爭外，中國「樂於表明自己正在幫助緩解這場由美國一手造成的危機，尤其是在川普政府缺乏應對危機的周全策略之時」。

不過，三名不願具名的美國官員對美聯社表示，美國對第三方調解努力已經失去興趣，並且對提升中國的國際地位或給中國在中東取得勝利的機會興趣不大。在談及中國與巴基斯坦的「五點倡議」時，其中一名官員說，美方對此的立場是「不支持也不反對」。但三位官員都說，如果川普總統在與中國國家主席習近平舉行峰會前表態，這一立場可能會改變。

前外交官拉塞爾則認為「五點倡議」純屬作秀，就像中方在2023年曾經就俄烏戰爭提出「十二點和平計劃」一樣，「空洞無物，從未付諸行動」，「其論調是，華盛頓魯莽、咄咄逼人，不顧及他人的代價，而中國則是一位有原則、負責任的和平捍衛者。」拉塞爾指出，北京方面目前只是在傳遞信號，並未實質性地調解。

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