伊朗戰事不見盡頭 傳白宮幕僚長憂「美化戰報誤導川普」籲直言不諱

美國與以色列2月28日對伊朗開戰，戰事打滿5週仍不見盡頭。時代雜誌披露，白宮幕僚長對幕僚向總統川普彙報的戰情與衝擊評估「過度美化」感到擔憂，認應告訴老闆實話。

川普4月1日晚間在全國演說，讚揚美國「在戰場上取得迅速、決定性且壓倒性的勝利」，並表示美國已非常接近結束這場戰爭，正按計畫以極快速度完成所有軍事目標，「在接下來兩到三週內，我們將對他們發動極其沉重的打擊。會把對方打回他們本就該待的石器時代」。

國家廣播公司新聞網（NBC News）日前引述官員說法揭露，川普每天會收到彙整後的影片，內容是最新且成功對伊朗目標的打擊。據報導，川普每天觀看伊朗戰事勝利畫面，卻被隔絕於戰事帶來的負面影響之外。

時代雜誌（TIME）2日披露，有很多天早晨川普是以觀看軍方官員彙編的戰場成功打擊畫面集錦開啟一天，告訴幕僚身為三軍統帥，若能消滅伊朗的核威脅將會是他任內最卓越政績之一。

然而據兩名白宮消息人士透露，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）擔心幕僚們提供的是「粉飾」後的訊息，只報川普想聽而非他該聽的材料。據稱威爾斯曾敦促同僚應對這場戰爭帶來的政治與經濟風險，對「老闆更直言不諱」。

時代雜誌指出，日益累積的政經代價讓川普開始尋求退路。過去一週與他交談過的兩名顧問與兩名國會議員透露，川普告訴他們，他希望收場，因為擔心衝突長期化會拖累年底期中選舉共和黨選情，與此同時又希望能取得作戰決定性勝利。

然而在川普強硬言辭背後，白宮內部逐漸意識到戰事恐正朝向失控。包括戰爭部長赫格塞斯（PeteHegseth）在內的核心官員，對伊朗向整個區域內的美以目標連串反擊感意外，尤其是對向巴林、阿聯等一些長期被認為不會成為攻擊目標的國家動手。

據兩名美方高層表示，攻擊伊朗的計畫在開戰前一個月就已啟動，當中大部分是在與以色列方面密切磋商下完成。

一名以色列官員告訴時代雜誌，過去半年總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）多次告訴川普，先前對伊朗的成功打擊應作為一場一勞永逸行動的前奏。據在場人士轉述，2月11日內唐亞胡赴華府與川普數小時閉門會談時對川普說「都走到這步了，唐納（川普名字），我們該把事情做個了結了」。

據稱尼坦雅胡告訴川普，伊朗只是在拖延時間爭取加速研發出核武，而另一以色列官員則敲邊鼓稱伊朗覺得「現已沒什麼可失去」，會孤注一擲做出核武以避免再次遭受攻擊。

時代雜誌直言，如今川普政府面臨的高難度挑戰，是得在不讓外界覺得灰頭土臉下找到退場方式。歷史顯示，對一位帶領國家走入戰爭的美國總統而言，當前情勢有可能導致比輸掉選舉更糟的結果。