中東戰事升級！中駐以使館7日再撤僑包含港澳台

中國駐以色列大使館4日發布公告，7日將再組織一批在以中國公民，包括港澳台同胞，通過埃及塔巴口岸轉移撤離，請在以同胞特別是身處高風險地區的同胞及時掃描後附二維碼登記個人資訊，並做好有關準備。

中國駐以色列大使館官網發布，當前中東安全形勢高度緊張，戰事擴大升級的風險仍然極高，並可能危及學校、電站、工業園區等各類民用機構。據報導，以色列海法港、雷霍沃特車站、亞爾昆橋、伊茨雷埃勒隧道以及多條連接特拉維夫、耶路撒冷和海法的公路可能被列入打擊範圍。

中國駐以色列使館再次提醒在以中國公民切實加強安全防範和轉移避險，務必遠離機場、港口、電站、車站、煉廠等重要基礎設施、軍事敏感機構和重點高校、科研機構、工廠、交通要道等，嚴格遵守以色列後方司令部安全指令，切忌麻痹大意，堅持非必要不外出，聽到手機預警和防空警報務必第一時間進入避彈設施，確保自身安全。如遇緊急情況，請及時報警並與中國駐以色列使館取得聯繫。

截至目前，中國政府已組織至少5批中國公民經由塔巴口岸從以色列撤離至埃及境內。第5批於今年3月25日晚，80多名中國公民順利進入埃及境內，並於26日清晨抵達開羅。