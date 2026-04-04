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伊朗大橋被炸 大陸警告在以公民遠離重要設施

中央社／ 台北4日電

美以空襲炸斷伊朗重要橋梁後，戰事持續升級。中國駐以色列大使館今天發布安全提醒，呼籲在以中國公民加強安全防範和轉移避險，務必遠離機場、港口、電廠、車站、煉油廠等重要基礎設施以及軍事敏感機構。

這座名為B1的橋樑位於伊朗艾布士省（Alborz）卡拉吉市（Karaj），距離首都德黑蘭西南方約35公里處，是中東最高的橋樑，也是伊朗標誌性工程。據外電報導，這座伊朗最大的橋樑2日遭美國與以色列兩次空襲後受損，還造成8名平民死亡，95人受傷。

美國總統川普（Donald Trump）在空襲後宣布，伊朗最高的橋樑已遭摧毀。不久前他才威脅，要將伊朗轟炸回「石器時代」。

川普在社群發文表示：「伊朗最大的橋樑倒了，永遠無法再使用—後續還會有更多！伊朗是時候達成協議了，在為時已晚、這個仍可能成為偉大國家的地方什麼都不剩之前！」

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）則在社群平台X發文表示：「轟炸包括未完工橋樑在內的民用設施，無法逼迫伊朗人投降。」

對此，中國駐以色列大使館4日下午發布安全提醒指出，當前中東安全形勢高度緊張，戰事擴大升級的風險仍然極高，並可能危及學校、電廠、工業園區等各類民用機構。

據媒體報導，以色列海法港（Haifa Port）、雷荷屋車站（Rehovot Station）、雅孔橋（Yarkon Bridge）、耶斯列谷隧道（Jezreel Valley tunnel）以及多條連接特拉維夫、耶路撒冷和海法的公路可能被列入打擊範圍。

中國駐以使館提醒在以公民切實加強安全防範和轉移避險，務必遠離機場、港口、電廠、車站、煉油廠等重要基礎設施、軍事敏感機構和重點大學、科研機構、工廠、交通要道等，嚴格遵守以色列後方司令部安全指令，切忌大意，堅持非必要不外出，聽到手機預警和防空警報務必第一時間進入避難設施，確保自身安全。

與此同時，中國持續自以色列撤僑。中國駐以使館表示，7日將再組織一批在以中國公民通過埃及塔巴邊界關卡（Taba Border Crossing）轉移撤離。

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