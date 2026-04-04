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伊朗核電廠附近遇襲1保全喪命 伊朗駐IAEA大使警告：構成戰爭罪
伊朗官媒伊朗通訊社（IRNA）報導聲稱，一枚來自美國和以色列聯合襲擊的「拋射物」4日擊中伊朗南部布什爾核電廠附近，造成1人死亡。
IRNA報導，當地時間4日上午8時30分左右，一枚拋射物擊中布什爾核電廠附近的地區，現場建築的一名保全人員遇害，但廠區設施未有損壞。
路透4日報導，國際原子能總署（IAEA）說，伊朗方面已向其通報此事。
伊朗駐IAEA的大使納加菲2日才聲稱，布什爾核電廠遇襲構成戰爭罪，並駁斥德黑蘭當局重啟鈾濃縮作業以製造核武的說法。
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