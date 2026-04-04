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中東戰火延燒5周 美戰爭部公布最新統計：13官兵亡、365人傷
美國2月28日聯手以色列向伊朗發起軍事行動，這場席捲中東地區的戰事已持續5個星期，根據美國戰爭部公布最新統計數據，截至4月3日，共有13位美軍官兵陣亡，另有365人受傷。
這些受傷的美軍人員若依軍種分類，分別是陸軍247人、海軍63人、陸戰隊19人，以及空軍36人。
美聯社報導，但尚不清楚前述數據是否包含稍早美軍2架戰機墜毀的相關人員。
美國有線電視新聞網（CNN）報導，美軍一架F-15戰機和一架A-10戰機今天稍早分別墜毀，使得美國發動戰事迄今，已知被摧毀的載人軍機數量來到7架。
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