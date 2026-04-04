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美F-15E戰機遭擊落仍有1人失蹤 伊朗指揮官：正用新方法「獵捕」美軍
美國空軍一架F-15E「打擊鷹」戰機3日在伊朗上空被擊落，促使美方緊急展開行動搜尋機上兩名機組人員。知情人士透露，一名機組人員已獲救，另一人截至深夜仍下落不明。伊朗官方媒體之後報導，又擊落一架美軍A-10攻擊機。美國CNN報導，伊朗一名資深指揮官表示，軍隊正使用新方法和裝備「獵捕」美軍。
國營伊朗通訊社（IRNA）報導，伊朗聯合防空基地指揮官埃爾哈米准將（Alireza Elhami）表示，能擊落美軍戰機是「運用戰術和現代化設備，以及防空系統創新導致的結果」。不過，埃爾哈米沒有具體說明這些創新是什麼。他說：「這為敵軍造成困惑和混亂。」
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