美伊戰爭停火難料 各國如何因應能源衝擊？全球經濟影響一次看

法國、日本及阿曼等國近日有少量船舶順利通過荷莫茲海峽，反映伊朗放行「友好國家」船隻的政策。此外，由於燃油短缺、油價高漲，紐澳與韓國政府在交通方面提出不同因應措施。

以下為美伊戰爭對國際經濟、財經市場及民生衝擊的最新情形：

●法國貨輪通過荷莫茲海峽 戰爭以來首艘西歐船舶

海運數據顯示，4月2日以來已有3艘阿曼營運的油輪、1艘法國貨櫃輪及1艘日本的天然氣船順利通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。這反映伊朗執行放行所謂「友好國家」船舶的策略。

1艘法國達飛航運集團（CMA CGM）所有的貨櫃輪2日通過荷莫茲海峽。

船舶追蹤數據顯示，這艘達飛航運旗下的船是伊朗戰爭爆發以來，第一艘成功穿越荷莫茲海峽的西歐船舶。

●美伊開戰後 首艘日本相關船隻通過荷莫茲海峽

美國與以色列2月底聯手攻擊伊朗之後，伊朗形同封鎖了能源運輸要道荷莫茲海峽，不過日媒3日報導，近日首度有日本相關的船隻通過。

日本商船三井公司表示，通過上述水道的船隻為商船三井的液化天然氣（LNG）船SOHAR LNG號。

●3月聯合國糧價指數漲2.4% 穀物供應足緩和植物油漲價衝擊

聯合國（UN）糧農組織3日公布，其追蹤國際糧食大宗商品價格變化的糧食價格指數（Food PriceIndex）3月較2月上漲2.4%，已連2個月攀升，歸咎於中東衝突導致能源和肥料漲價。

糧農組織（Food and Agriculture Organization, FAO）指出，其中植物油價格漲幅最大，3月較2月上漲5.1%，由於原油價格飆升導致棕櫚油價格衝上2022年中以來新高；所幸穀物供應「普遍充裕」，緩和中東衝突帶來的衝擊。

聯合國糧農組織首席經濟學家托雷羅（MaximoTorero）在聲明中表示：「自從（中東）衝突爆發以來，（糧食）價格漲幅相對溫和。價格主要由石油價格上漲推升，而全球穀物供應充分，緩和了漲勢。」

●紐澳受燃料短缺衝擊 復活節出遊計畫打亂電動車大賣

由於美伊戰爭影響能源供應，許多澳洲人改變今年復活節假期出遊計畫，澳洲政府也呼籲打算駕車長途旅行民眾在城市加滿油，因鄉間燃料短缺。紐西蘭則出現電動車銷量激增。

澳洲能源部長波溫（Chris Bowen）3日在雪梨對媒體記者表示，澳洲已有數百座加油站柴油告罄，以及100多座加油站無無鉛汽油可供應。

在鄰國紐西蘭，3月汽油和柴油平均價格也分別較前月上漲30%多和74%。紐西蘭交通局本週公布的資料顯示，當地電動車銷量因此翻3倍多，由2月的921輛暴增至3月的3108輛。

●為解決尖峰時刻人潮 韓國擬推公部門彈性上下班

中東戰爭致國際油價飆升，許多韓國民眾因此改搭乘大眾交通工具，青瓦台3日表示，擬對避開尖峰時段搭乘大眾運輸的民眾提供獎勵，也將由公共部門率先推動彈性上下班制度。

青瓦台發言人全恩秀指出，政府將設計可靈活套用不同時段與優惠幅度的智慧系統，同時討論對避開尖峰時段搭乘大眾運輸的民眾提供額外獎勵，以引導自主分散人潮。

為了從根本解決尖峰時刻人潮擁擠問題，全恩秀說，將由公共部門率先推動彈性上下班制度，政府也將建立公共機關彈性工作制度的示範模式，並研議擴大至民間的可行支援方案。

●燃料價格飆漲 定置網漁法成菲漁民生計替代方案

在中東衝突推升燃料成本之際，一種以大型定置網捕捉魚群的漁法，因能縮短出海航程並提升漁獲量，正逐漸成為菲律賓漁民的重要替代生計。

這種漁法參考日本的「落網」技術，在距離海岸約500公尺範圍內，由漁民在水下20至45公尺處設置超長形導引網，將洄游性魚類引入末端的集魚袋。

由於漁民不必再駕船追逐魚群，因此可大幅節省燃料消耗。