為何調整美伊戰爭立場？陸提中巴五點倡議 學者：憂能源供應

美伊戰爭將踏入第6週，新加坡學者莊嘉穎向中央社表示，中國對戰事的立場有所調整，從初期不點名譴責美國和以色列，到提出中巴五點倡議要求各方確保航道安全，及近日公開表明不認同伊朗攻擊海合會國家，相信北京現在更加關注戰事升溫對能源供應造成的衝擊。

戰爭爆發初期，中國外交部長王毅3月8日在「兩會」記者會談及伊朗局勢時表示，正確處理伊朗及中東問題應該堅持尊重國家主權、不濫用武力、不干涉內政，呼籲各方盡快回到談判桌。

隨著戰爭持續，中國與巴基斯坦3月31日提出「關於恢復波斯灣和中東地區和平穩定的五點倡議」，明確要求確保非軍事目標安全，及荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）航道安全。

中國常駐聯合國代表傅聰2日進一步表示，「中方不認同伊朗對海合會國家的攻擊，譴責一切無差別攻擊無辜平民和非軍事目標的行為，航道安全不應受擾」。

新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴中央社，相較於2月底、3月初，中國對戰事的立場確實有所調整。當時中國公開但不點名譴責美以，到近期透過中巴五點倡議，要求確保航道安全及按聯合國憲章原則就實現持久和平達成協議，這些要求是針對美以，也是針對伊朗的軍事行動。中方罕見表明不認同伊朗攻擊海合會國家，也是一大轉向。

莊嘉穎表示，相信北京現在更加關注戰事升溫對石油、天然氣供應造成的衝擊；加上葉門叛軍「青年運動」（Houthi）加入中東戰局挺伊朗，可能影響紅海航道安全及國際供應鏈，連帶衝擊中國經濟。

莊嘉穎表示，中巴五點倡議相當謹慎甚至保守，在形式上表示希望調停、推動談話，但實際上只是拋出一些原則，中國不必付出，也不需要承擔風險。倡議中沒有提到有關伊朗擁有核武的問題，而這是美伊戰爭關鍵的一環，同時倡議中沒有提及以色列的角色，所以目前很難看到此倡議會為促成停戰帶來實際效果。

莊嘉穎表示，中巴共同提出五點倡議，相信是希望結合巴基斯坦與中東國家的密切互動，以及中國主導全球南方和世界動向的意願。若調停進展不足，雙方也容易分散責任。接下來可觀察中國願意為促進停火提出什麼實際主張。

據中國外交部，王毅2日密集與多國及歐盟官員通話。對於若中國能調停戰爭，會否增加在5月川習會中的籌碼，莊嘉穎表示，若中國有效掌握波斯灣和紅海兩道大經濟命脈的運輸安全和穩定，會增加中國的談判籌碼。不過，川普政府也認識到這一點，而且美國是戰爭的其中一方，有能力直接影響局勢。