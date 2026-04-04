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內鬥浮上檯面？美軍要地面進攻伊朗卻炒陸軍參謀長 赫塞斯決策內幕曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國陸軍6名官兵在科威特陣亡，國防部長赫塞斯（左起）、陸軍部長德里斯科與參謀首長聯席會議主席凱恩上將7日出席莊嚴移靈儀式致意。路透
美國陸軍6名官兵在科威特陣亡，國防部長赫塞斯（左起）、陸軍部長德里斯科與參謀首長聯席會議主席凱恩上將7日出席莊嚴移靈儀式致意。路透

美國國防部長赫塞斯2日在美國與伊朗開戰期間，要求陸軍參謀長喬治上將辭職，但未公開說明原因。現任與前任政府官員向紐約郵報透露，原因出在赫塞斯對自己可能被陸軍部長德里斯科取代的「偏執與猜忌」，而喬治正是德里斯科的首席幕僚。

一名官員表示：「這一切都源於皮特（赫塞斯）在信號門（Signalgate）之後產生的不安全感，以及偏執與猜忌。不幸的是，部分親近幕僚反而推波助瀾，本該平息局勢的人卻沒有這麼做。」該官員指的是赫塞斯2025年3月與國安官員的一個群組聊天，當時誤將一名記者納入對話。

此前新聞報導指出，除了喬治，美國陸軍部長德里斯科也可能面臨更動。但華盛頓郵報引述匿名官員指出，赫塞斯無法動德里斯科，所以會讓對方的日子不好過。一名接近川普政府的消息人士向紐約郵報透露，赫塞斯與德里斯科之間有重大衝突，白宮也已告知赫塞斯，至少目前不能解僱德里斯科。

這位人士進一步指出，赫塞斯非常擔心被開除，也知道德里斯科是最有可能接任的熱門人選之一，因此正針對任何他認為與德里斯科關係密切的人，而喬治則是「最新、也是最明顯的一例」。

德里斯科與副總統范斯關係密切，兩人曾在服役伊拉克戰爭後一同就讀耶魯法學院。德里斯科2025年夏天曾被視為可能接替赫塞斯的人選，並在同年秋天擔任烏克蘭戰爭談判代表，使赫塞斯的疑慮進一步加深。

第二名消息人士表示：「這不只是赫塞斯關注DEI的問題，並非如此，他一直特別針對陸軍。基本上，赫塞斯已在幕後孤立德里斯科，試圖將他邊緣化，把他開除，但范斯支持德里斯科。」

紐約郵報指出，赫塞斯的偏執與猜忌並非毫無根據。川普2025年曾公開讚揚德里斯科的表現，而陸軍部長一職在川普第一任期時也曾成為跳板，如艾斯培（Mark Esper）即從陸軍部長躍升為國防部長，接替被解職的馬提斯（James Mattis）。

目前沒有跡象顯示川普準備立即撤換赫塞斯或德里斯科，但兩人的衝突已提高各自的政治風險。川普近期改組內閣，包括3月將國土安全部長諾姆解職，以及2日撤換司法部長邦迪，進一步加劇權力鬥爭。內部人士表示，此時正值川普試圖展現強勢以結束美伊戰爭之際，時機非常不利。

第二名消息人士指出，德里斯科2025年11月短暫參與烏克蘭談判是一個關鍵轉折點。赫塞斯開始對德里斯科產生強烈的偏執與猜忌，懷疑他在軍中背後與他人談論自己；壓垮他的最後一根稻草，則是范斯讓德里斯科擔任那場會議的首席談判代表，「這件事真的踩到赫塞斯的痛點。他正試圖讓所有與德里斯科有關的人無端受苦。」

該人士指出，在川普剛向抱持懷疑態度的民眾發表美伊戰爭演說的隔天，就撤換陸軍最高將領，觀感不佳，「這完全破壞了總統試圖傳達『戰爭進展順利』的語氣與訊息。」

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