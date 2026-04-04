伊朗襲美駐沙國使館 WSJ：損害遠比先前披露嚴重

「華爾街日報」報導，美國現任及前官員表示，伊朗3月對美國駐沙烏地阿拉伯大使館發動無人機攻擊所造成的損害，遠比先前披露的還嚴重，顯示出伊朗有能力打擊美國在沙國的資產。

官員表示，這起攻擊行動發生在3月3日，當時一架伊朗無人機躲過了保護利雅德（Riyadh）使館區的防空系統，撞向美國使館建築群。1分鐘後，第2架無人機飛入第1架造成的破口中，隨即發生爆炸。

現任及前任官員表示，這起夜間攻擊直接命中使館一處白天會有數百人在此工作的安全區域，並嚴重損毀3個樓層。知情人士曾表示，中央情報局（CIA）的駐點是遭攻擊的區域之一。

儘管沙烏地國防部當時表示，攻擊僅導致有限的火災和輕微損害，但現任及前任官員指出，情況要糟糕得多，引發的火勢燃燒了半天之久。一名聽取過相關簡報的人士說，大使館的部分區域已損毀且無法修復。

當晚數小時後，有更多無人機遭到攔截，殘骸掉落在一所幼兒園附近。據信其中一架無人機的目標是美國駐沙烏地最高級別外交官的官邸，這處官邸與大使館距離非常接近。

這起使館攻擊發生在凌晨1時30分。官員們表示，如果發生在工作時間，恐怕會造成大規模傷亡事件。然而，這次攻擊傳遞了一個訊息：伊朗可以在美國人自認為受到保護的地方打擊他們。

前中情局反恐主管、在包括沙烏地在內的波斯灣國家擁有豐富經驗的哈德遜（Bernard Hudson）說：「他們能夠製造出本土武器，飛行數百英里擊中頭號對手的使館，這意味著他們可以打擊城市中任何他們想要的目標。」

哈德遜談到美國使館與基地的情況時指出：「官方對於這些地方實際受損程度完全封鎖消息。這加劇了人們的懷疑，認為實際發生的損害可能要大得多。」