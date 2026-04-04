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中東鋁業龍頭EGA遭襲 大廠恐需長達一年才能全面復工

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
圖為EGA 執行長卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban，圖中）在阿布達比的 Al Taweelah 氧化鋁精煉廠，接待往訪的美鋁（Alcoa）執行副總裁和首席商務長湯瑪斯（Kelly Thomas，左二）。美聯社
圖為EGA 執行長卡爾班（Abdulnasser Bin Kalban，圖中）在阿布達比的 Al Taweelah 氧化鋁精煉廠，接待往訪的美鋁（Alcoa）執行副總裁和首席商務長湯瑪斯（Kelly Thomas，左二）。美聯社

中東最大的鋁業生產商阿聯酋全球鋁業（Emirates Global Aluminium，簡稱EGA）經過評估發現，位於阿布達比的工廠上周遭到伊朗攻擊後，可能需要長達一年才能恢復全面復工。

EGA說，由於遭到飛彈和無人機的嚴重破壞，旗下 Al Taweelah 熔煉廠已進入緊急停工狀態。EGA發布新聞稿說，已完成對阿拉伯聯合大公國境內各設施的初步損害評估，並正和出貨可能受影響的客戶保持聯繫。

中東地區占全球鋁產量約 9%，因其他地區產量也受限，市場幾乎沒有緩衝空間來吸收任何衝擊，進而放大了戰爭的影響。在 EGA 設施遭到攻擊前，由於荷莫茲航運中斷影響當地工廠的原物料進貨，鋁業界就已在為進一步減產做準備。

EGA 在新聞稿中說：「要恢復熔煉廠運作，EGA 必須修復基礎設施的損壞部分，並逐步恢復每個鋁電解槽。初步跡象顯示，要完全恢復原鋁生產可能需要長達 12 個月。」

伊朗戰爭爆發以來，倫敦金屬交易所（LME）的鋁價已上漲超過 10%。

Al Taweelah 是全球數一數二的熔煉廠，2025 年的鑄造產量達 160 萬公噸。EGA 表示，阿布達比廠內的其他設施，包括一座氧化鋁精煉廠和一座金屬回收廠，或許能提早恢復部分生產，但要視最終損害評估的結果而定。

伊朗也在 3 月 28 日襲擊了位於波斯灣的巴林鋁業（Aluminium Bahrain）熔煉廠。這家簡稱為 Alba 的公司表示尚在評估損害狀況。

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