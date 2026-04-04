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5周白打了？CNN：美估伊朗半數飛彈發射器、無人機完好

世界日報／ 編譯中心／綜合3日電
美情報評估顯示，伊朗仍有約半數飛彈發射器毫髮無傷。(路透資料照片)
美情報評估顯示，伊朗仍有約半數飛彈發射器毫髮無傷。(路透資料照片)

美以對伊朗發動軍事攻擊已約五周，雖摧毀大量軍事設施，但據美國有線電視新聞網（CNN）報導，美情報評估顯示，伊朗仍有約半數飛彈發射器毫髮無傷，且武器庫存有數千架自殺攻擊無人機，占該國無人機總數約50％。相對，美國戰前約有4000枚「戰斧」導彈庫存，但戰爭發射逾850枚，如今交貨日本恐延遲。

中央社引述CNN報導，兩名消息人士說，情報指出，伊朗仍有數以千計的無人機，約占伊朗無人機戰力的50%。消息人士說，近日整理的情報也顯示，伊朗有大量的岸防巡弋飛彈完好無損，這與美方未將空中作戰重點放在沿岸軍事資產的情況相符，儘管美軍仍持續攻擊船艦。那些飛彈是伊朗威脅荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運的重要戰力。一名消息人士說：「他們仍隨時可能對整個地區造成嚴重破壞。」

美國情報評估的總數可能包含目前無法取得的發射器，例如因空襲遭掩埋但尚未被摧毀的發射器。

根據情報，除了飛彈發射器外，伊朗還擁有大量飛彈。

回應關於這篇報導的提問時，白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示：「匿名消息人士迫切地想攻擊川普總統，並貶低美國軍方在執行史詩怒火行動（Operation Epic Fury）過程中取得的傑出成果。」

她說：「事實為伊朗的彈道飛彈與無人機攻擊減少90%，他們的海軍已遭殲滅，三分之二的生產設施受損或遭摧毀，美國與以色列對伊朗擁有壓倒性的制空權。」

「這個恐怖政權在軍事上受到重創，他們的處境日益惡化，他們唯一的希望是與川普政府達成協議，徹底放棄核子野心。否則，他們將遭受前所未有的更嚴厲打擊。」

另據彭博社3日引述知情人士消息報導，由於伊朗戰爭導致的「戰斧」（Tomahawk）導彈庫存緊張，日本向美國訂購的約400枚「戰斧」導彈原定於2028年3月前完成的交付，現今將面臨交付延遲。

據悉，美國戰前約有4000枚「戰斧」導彈庫存，但在伊朗戰爭中發射超850枚，超其兩年產量。美國雖然將「戰斧」導彈年產量提升至1000枚，但仍需數年時間。

日本於2024年簽署價值23.5億美元（約184.19億港元）訂單採購「戰斧」導彈，是日本最大的海外武器訂單之一。

「戰斧」導彈是日本提升遠程打擊能力的核心，交付延遲或影響其國防戰略，為此日本已部署國產增程型12式導彈及「高超音速滑翔彈」(HVGP)（Hyper Velocity Gliding Popiles），前日本防衛省官員亦敦促加快國產遠程導彈遠發。

此外，中央社引述法新社報導，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）3日表示，以色列對伊朗的打擊已將其鋼鐵產能摧毀約70%，使其武器製造能力大受影響。

伊朗革命衛隊為了報復，已對以色列和中東各地的工業區發動飛彈和無人機攻擊。

以色列 伊朗 美國 飛彈 無人機

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