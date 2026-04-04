快訊

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

聽新聞
0:00 / 0:00

美伊開戰後 首艘日本相關船隻通過荷莫茲海峽

中央社／ 東京4日綜合外電報導

美國以色列2月底聯手攻擊伊朗之後，伊朗形同封鎖了能源運輸要道荷莫茲海峽。日媒3日報導，這條關鍵水道形同被封鎖之後，首度有日本相關的船隻通過。

美國與以色列2月28日向伊朗開戰後，承載全球約1/5石油與液化天然氣（LNG）輸運關鍵航道的荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）形同遭伊朗封鎖，伊朗表示只允許與美以無關的船舶通過。

日本電視台（Nippon TV）報導，日本商船三井公司表示，通過上述水道的船隻為商船三井的液化天然氣（LNG）船「SOHAR LNG號」。

商船三井也表示，荷莫茲海峽形同被封鎖之後，這艘船停在波斯灣內，並於昨天之前通過荷莫茲海峽，如今已經脫離危險水域。

3日上午7時，有45艘日本相關船隻停在波斯灣內，而「SOHAR LNG號」是首艘通過荷莫茲海峽的日本相關船隻。

「SOHAR LNG號」的船籍為巴拿馬，商船三井說明，「已確認船員與船隻均安」，並表示將持續優先考量船員、貨物、船舶的安全，妥善因應。

日本放送協會（NHK）報導，商船三井出於安全考量，並未透露如何通過荷莫茲海峽等相關細節。

海運數據顯示，4月2日以來已有3艘阿曼營運的油輪、1艘法國達飛航運集團（CMA CGM）所有的貨櫃輪，及1艘日本的天然氣船順利通過荷莫茲海峽。這反映伊朗執行放行所謂「友好國家」船舶的策略。

歐洲新聞台（Euronews）報導，船舶追蹤數據顯示，這艘達飛航運旗下的船是伊朗戰爭爆發以來，第一艘成功穿越荷莫茲海峽的西歐船舶。

美國 伊朗戰爭 日本 以色列 伊朗 荷莫茲海峽

延伸閱讀

「頭頂戰機盤旋、無線電不斷傳來求救信號」 大陸船員親曝戰火第一線

英邀40國 討論重啟荷莫茲 G7下周與波灣國家商議

法國貨輪通行 開戰後首見

表明法國所有！美伊開戰來首艘西歐船隻 達飛貨櫃船駛出荷莫茲海峽

相關新聞

川普再延最後通牒24小時！自爆給伊朗談判高層1優待 伊國會議長回應了

美國總統川普5日受訪重申對伊朗的最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠；但川普當日稍早受訪政治新聞網站Axios稱，美伊正在「密集談判」，有望在美方最後期限前達成協議。川普的上述期限，比他3月26日提出延長10天的最後通牒，又增加了24小時。

川普最後通牒倒數48小時！伊朗軍方強硬回絕 嗆川普無能等迎地獄之門

美國總統川普4日重申對伊朗的最後通牒，要求在48小時內重啟荷莫茲海峽或達成停戰協議，否則摧毀伊朗境內關鍵基礎設施。對此，伊朗軍方強硬回絕，反嗆地獄之門將向美國開啟。

美國營救飛官細節曝光 犧牲兩架MC-130J特戰運輸機

美國成功救援日前在伊朗遭擊落戰機的第2位飛行員後，美媒透過消息人士得知部分營救細節，包括出動MQ-9死神無人機保護飛官、...

最勇敢的行動之一...川普稱第二名機組人員獲救 對伊最後通牒即將到期

美國總統川普宣稱在伊朗上空被擊落的美軍戰機第二名機組人員已獲救，稱此次行動是美軍史上最勇敢的行動之一。伊朗方面則表示美軍在救援期間遭遇激烈交火，並強烈回應川普的最後通牒威脅。

美媒曝幕僚私下向川普提1建議 打擊伊朗基礎設施為合理手段

美國「華爾街日報」引述美方官員說法指出，近日有高階幕僚私下向美國總統川普提出，伊朗發電設施和橋梁是合法軍事目標，因為摧毀...

美軍飛官敵後求生術SERE曝光！從沙漠練到北極 源自韓戰慘痛史

美軍F-15E「打擊鷹」戰機日前在伊朗上空遭擊落後，1名武器系統官彈射逃生，獨自在敵後苦撐36小時才等到救援。這場驚險生還，靠的不只是美軍最後成功把人救回，更是飛官平時接受的SERE訓練。這是一套專為精銳飛官墜入敵後設計的極限求生應變，模擬環境從北極到沙漠的極端條件地形，從匿蹤避敵、野外取水到靠吃蟲維生，全是為了在最壞情況下多撐一刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。