F-15E被擊落如何搜救？美軍「CSAR」救援部隊直闖敵境搶人

美國空軍一架F-15E「打擊鷹」在伊朗上空被擊落，飛行員已由兩架美軍直升機救回，目前仍持續搜尋另一名武器系統官。

BBC報導，戰鬥搜救（Combat Search and Rescue，簡稱CSAR）任務被視為美國最複雜且時間壓力最高的行動之一。美國空軍精英部隊會接受專門訓練執行CSAR任務，並經常預先部署於戰機可能遭擊落的衝突區域附近；若相關救援消息獲得證實，將成為美軍數十年來戰鬥搜救任務的最新一例。

什麼是戰鬥搜救？

CSAR是尋找、支援並營救受困人員的軍事行動，包括被擊落的飛行員與被孤立的部隊。相較於傳統搜救多發生在人道任務或災害之後，CSAR則是在敵對或交戰環境中進行。在某些情況下，例如3日在伊朗的救援行動，甚至可能深入敵方領土。

CSAR任務通常由直升機執行，並由空中加油機支援，同時有其他軍機負責打擊與區域巡邏。一名前傘降救援部隊中隊指揮官向CBS新聞表示，像此次行動至少會動員24名傘降救援人員，搭乘「黑鷹」直升機在該區域搜索，並在必要時準備從飛機跳傘；一旦抵達地面，首要任務就是與失聯機組人員取得聯繫。

一旦找到受困人員，傘降救援人員會在必要時提供醫療協助，同時躲避敵方並前往可進行撤離的地點。這名前指揮官表示：「用驚險且極度危險來形容，都還不足以描述這樣的任務。」並補充指出：「這正是他們在世界各地所受訓練的內容。他們被稱為空軍的『瑞士刀』。」

值得注意的是，自伊朗流出的經查證影像顯示，美軍直升機以及至少一架空中加油機曾在伊朗胡齊斯坦省上空活動。CSAR任務時間壓力極大，因為敵軍很可能也會在同一區域部署兵力企圖逮人。

前美國陸戰隊特種作戰專家哈克特（Jonathan Hackett）表示，救援隊的首要任務是尋找生命跡象。他說：「他們會從該人員最後已知位置往回推算，並根據不同情況下可能移動的速度，在這種極其困難的地形中向外擴散搜尋。」

選拔訓練2年 淘汰率80%

儘管美軍各軍種都具備有限的CSAR能力，但美國空軍負責主要的搜尋與營救任務。這項工作主要由隸屬於軍方特種作戰體系的美國空軍傘降救援人員（Pararescue jumpers）執行。他們的官方格言是「我們所做的一切，是為了讓他人活下去」（These Things We Do, That Others May Live），也被視為美軍對官兵的核心承諾，即不會拋下任何弟兄。

傘降救援人員同時接受戰鬥與醫療訓練，被認為是美軍最艱難的選拔與訓練體系之一。整個訓練流程約需兩年，包含跳傘、潛水、水下爆破、生存、抗壓與逃脫等訓練，並涵蓋完整的民間緊急醫療技術員課程，也接受戰場醫療、複雜回收行動與武器操作等專業訓練。

根據軍事新聞網站Sofrep，歷史上約有80%的候選者在訓練過程中被淘汰，實際比例往往更高。在地面上，這些隊伍由戰鬥救援官（Combat Rescue Officers）領導，他們同時具備完整的傘降救援資格，負責規劃、協調並執行任務。

救援任務翻拍電影案例

在伊拉克與阿富汗戰爭期間，傘降救援部隊廣泛出動，執行數千次任務，營救受傷或需撤離的美軍與盟軍人員。2005年，美國海軍海豹部隊一支小隊在阿富汗遭遇伏擊，三人陣亡，一人受傷並在村莊尋求庇護，美國空軍傘降救援人員曾參與救援；該事件後來被改編為電影「紅翼行動」（Lone Survivor）。

1999年，一架F-117隱形戰鬥機在塞爾維亞上空被擊落，飛行員隨後由傘降救援人員成功救出。1995年，在波斯尼亞發生的一起備受矚目的事件中，美國飛行員奧格雷迪（Scott O'Grady）被擊落後躲避追捕長達六天，最終在空軍與陸戰隊的聯合戰鬥搜救行動中獲救，後來被改編為2001年電影「衝出封鎖線」（Behind Enemy Lines）。