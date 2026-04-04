快訊

清明轉運15天來了！12生肖開運法曝光 牛財氣爆棚、虎1小物降火氣

教授健康／高壓過勞藏風險 台大教職員健檢4年27人罹癌

聽新聞
0:00 / 0:00

F-15E被擊落如何搜救？美軍「CSAR」救援部隊直闖敵境搶人

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國空軍HC-130J與兩架HH-60W直升機在亞利桑那州圖森市的戴維斯–蒙森空軍基地開放日進行戰鬥搜救展示，攝於2025年3月22日。路透
美國空軍HC-130J與兩架HH-60W直升機在亞利桑那州圖森市的戴維斯–蒙森空軍基地開放日進行戰鬥搜救展示，攝於2025年3月22日。路透

美國空軍一架F-15E「打擊鷹」在伊朗上空被擊落，飛行員已由兩架美軍直升機救回，目前仍持續搜尋另一名武器系統官。

BBC報導，戰鬥搜救（Combat Search and Rescue，簡稱CSAR）任務被視為美國最複雜且時間壓力最高的行動之一。美國空軍精英部隊會接受專門訓練執行CSAR任務，並經常預先部署於戰機可能遭擊落的衝突區域附近；若相關救援消息獲得證實，將成為美軍數十年來戰鬥搜救任務的最新一例。

什麼是戰鬥搜救？

CSAR是尋找、支援並營救受困人員的軍事行動，包括被擊落的飛行員與被孤立的部隊。相較於傳統搜救多發生在人道任務或災害之後，CSAR則是在敵對或交戰環境中進行。在某些情況下，例如3日在伊朗的救援行動，甚至可能深入敵方領土。

CSAR任務通常由直升機執行，並由空中加油機支援，同時有其他軍機負責打擊與區域巡邏。一名前傘降救援部隊中隊指揮官向CBS新聞表示，像此次行動至少會動員24名傘降救援人員，搭乘「黑鷹」直升機在該區域搜索，並在必要時準備從飛機跳傘；一旦抵達地面，首要任務就是與失聯機組人員取得聯繫。

一旦找到受困人員，傘降救援人員會在必要時提供醫療協助，同時躲避敵方並前往可進行撤離的地點。這名前指揮官表示：「用驚險且極度危險來形容，都還不足以描述這樣的任務。」並補充指出：「這正是他們在世界各地所受訓練的內容。他們被稱為空軍的『瑞士刀』。」

值得注意的是，自伊朗流出的經查證影像顯示，美軍直升機以及至少一架空中加油機曾在伊朗胡齊斯坦省上空活動。CSAR任務時間壓力極大，因為敵軍很可能也會在同一區域部署兵力企圖逮人。

前美國陸戰隊特種作戰專家哈克特（Jonathan Hackett）表示，救援隊的首要任務是尋找生命跡象。他說：「他們會從該人員最後已知位置往回推算，並根據不同情況下可能移動的速度，在這種極其困難的地形中向外擴散搜尋。」

選拔訓練2年 淘汰率80%

儘管美軍各軍種都具備有限的CSAR能力，但美國空軍負責主要的搜尋與營救任務。這項工作主要由隸屬於軍方特種作戰體系的美國空軍傘降救援人員（Pararescue jumpers）執行。他們的官方格言是「我們所做的一切，是為了讓他人活下去」（These Things We Do, That Others May Live），也被視為美軍對官兵的核心承諾，即不會拋下任何弟兄。

傘降救援人員同時接受戰鬥與醫療訓練，被認為是美軍最艱難的選拔與訓練體系之一。整個訓練流程約需兩年，包含跳傘、潛水、水下爆破、生存、抗壓與逃脫等訓練，並涵蓋完整的民間緊急醫療技術員課程，也接受戰場醫療、複雜回收行動與武器操作等專業訓練。

根據軍事新聞網站Sofrep，歷史上約有80%的候選者在訓練過程中被淘汰，實際比例往往更高。在地面上，這些隊伍由戰鬥救援官（Combat Rescue Officers）領導，他們同時具備完整的傘降救援資格，負責規劃、協調並執行任務。

救援任務翻拍電影案例

在伊拉克與阿富汗戰爭期間，傘降救援部隊廣泛出動，執行數千次任務，營救受傷或需撤離的美軍與盟軍人員。2005年，美國海軍海豹部隊一支小隊在阿富汗遭遇伏擊，三人陣亡，一人受傷並在村莊尋求庇護，美國空軍傘降救援人員曾參與救援；該事件後來被改編為電影「紅翼行動」（Lone Survivor）。

1999年，一架F-117隱形戰鬥機在塞爾維亞上空被擊落，飛行員隨後由傘降救援人員成功救出。1995年，在波斯尼亞發生的一起備受矚目的事件中，美國飛行員奧格雷迪（Scott O'Grady）被擊落後躲避追捕長達六天，最終在空軍與陸戰隊的聯合戰鬥搜救行動中獲救，後來被改編為2001年電影「衝出封鎖線」（Behind Enemy Lines）。

美國 美軍 空軍 以色列 伊朗

延伸閱讀

美軍掌握伊朗空優？CNN：一天折損兩架戰機 戳破川普膨風

美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續發飛彈無人機攻勢打不對稱戰

美軍搜救F-15E失聯飛官 伊朗國會議長酸「從政權更迭變成急忙找人」

美軍急搜F-15E失聯機組員再傳戰損！A-10遭擊落、2架黑鷹直升機遇襲

相關新聞

川普再延最後通牒24小時！自爆給伊朗談判高層1優待 伊國會議長回應了

美國總統川普5日受訪重申對伊朗的最後通牒，要求德黑蘭在美東時間7日晚間8時（台灣時間8日上午8時）開放荷莫茲海峽，否則將轟炸伊朗境內橋梁與發電廠；但川普當日稍早受訪政治新聞網站Axios稱，美伊正在「密集談判」，有望在美方最後期限前達成協議。川普的上述期限，比他3月26日提出延長10天的最後通牒，又增加了24小時。

川普最後通牒倒數48小時！伊朗軍方強硬回絕 嗆川普無能等迎地獄之門

美國總統川普4日重申對伊朗的最後通牒，要求在48小時內重啟荷莫茲海峽或達成停戰協議，否則摧毀伊朗境內關鍵基礎設施。對此，伊朗軍方強硬回絕，反嗆地獄之門將向美國開啟。

美國營救飛官細節曝光 犧牲兩架MC-130J特戰運輸機

美國成功救援日前在伊朗遭擊落戰機的第2位飛行員後，美媒透過消息人士得知部分營救細節，包括出動MQ-9死神無人機保護飛官、...

最勇敢的行動之一...川普稱第二名機組人員獲救 對伊最後通牒即將到期

美國總統川普宣稱在伊朗上空被擊落的美軍戰機第二名機組人員已獲救，稱此次行動是美軍史上最勇敢的行動之一。伊朗方面則表示美軍在救援期間遭遇激烈交火，並強烈回應川普的最後通牒威脅。

美媒曝幕僚私下向川普提1建議 打擊伊朗基礎設施為合理手段

美國「華爾街日報」引述美方官員說法指出，近日有高階幕僚私下向美國總統川普提出，伊朗發電設施和橋梁是合法軍事目標，因為摧毀...

美軍飛官敵後求生術SERE曝光！從沙漠練到北極 源自韓戰慘痛史

美軍F-15E「打擊鷹」戰機日前在伊朗上空遭擊落後，1名武器系統官彈射逃生，獨自在敵後苦撐36小時才等到救援。這場驚險生還，靠的不只是美軍最後成功把人救回，更是飛官平時接受的SERE訓練。這是一套專為精銳飛官墜入敵後設計的極限求生應變，模擬環境從北極到沙漠的極端條件地形，從匿蹤避敵、野外取水到靠吃蟲維生，全是為了在最壞情況下多撐一刻。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。