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中東戰爭第35天／美戰機遭擊落川普增軍費 最新發展一次看

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導

美國以色列聯手攻打伊朗進入第35天，傳出美國軍機在伊朗遭擊落，美方正展開搜救；同時，美國總統川普提議大幅增加國防預算，以因應與伊朗的戰爭及全球安全承諾。

以下是法新社彙整的中東戰爭最新情勢。

●美以動向

白宮表示，川普已聽取有關一架軍機在伊朗遭擊落的簡報，此事已觸發針對機組人員的大規模搜救行動。

華府方面未立即證實或否認。美國媒體報導，一名機組人員已獲救。

川普要求國會批准2027年高達1.5兆美元（約新台幣48兆元）的巨額國防預算，因為美國正面臨與伊朗戰爭帶來的成本攀升，以及日益沉重的全球安全承諾。

這項提案將使五角大廈的支出在一年內增加超過40%，創下二次世界大戰以來最劇烈的增幅。

以色列軍方當地時間4日表示，偵測到從伊朗發射的飛彈。自2月底美以發動轟炸行動以來，德黑蘭持續進行報復性攻擊。

以色列軍方在Telegram上表示：「防禦系統正在運作以攔截威脅。」

●伊朗動向

根據伊朗國營媒體報導，伊朗軍方宣稱已在波斯灣擊落第2架美國軍機。

伊朗當局敦促居住在伊朗崎嶇的西南部地區民眾協尋失事軍機的機組人員，國營電視台則播放了據稱是飛機殘骸的畫面。

●其他國家及組織

敘利亞國營媒體稱，以色列的砲火在敘國南部、靠近以色列占領的戈蘭高地（Golan Heights）的奎乃蒂拉（Quneitra）造成一名男子喪生。

敘利亞新聞社（SANA）報導，這名男子死於「一輛以色列戰車」的攻擊，而國營電視台則稱是一輛汽車成為目標。

阿布達比政府媒體辦公室表示，因攔截攻擊所產生的掉落殘骸，導致當地一座天然氣設施起火，造成一名埃及國民喪命，另有4人受傷。辦公室稱，4名傷者中有兩人來自埃及，其餘則來自巴基斯坦。

美國駐黎巴嫩大使館表示，伊朗及結盟團體可能試圖鎖定美國的大學。德黑蘭支持的武裝組織真主黨（Hezbollah）正在黎巴嫩與以色列交戰。

聯合國駐黎巴嫩部隊表示，其一處據點發生爆炸，導致3名維和人員受傷，其中兩人傷勢嚴重，這是1週內第3起類似事件。

聯合國駐黎巴嫩臨時部隊（UNIFIL）部署在黎國南部靠近邊境的地區，以色列和真主黨已在此地交戰1個月，以色列部隊也正在當地進行地面入侵。

克里姆林宮表示，俄羅斯總統普丁（VladimirPutin）與土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）在通話中，呼籲中東戰爭立即停火。

而在以色列軍方對黎巴嫩首都貝魯特（Beirut）南郊發出撤離警告數小時後，當地再遭遇新一波空襲，以軍稱目標是「恐怖基礎設施」。

法新社記者聽到了爆炸聲，黎巴嫩國家通訊社（National News Agency）也報導了這個地區的空襲。當地是真主黨的據點，自上月戰爭爆發以來，居民已大量撤離。

海上交通數據顯示，包括一艘由日本公司共同擁有的油輪在內，共有3艘油輪緊貼阿曼海岸穿越了荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

這是一條罕見的航行路線，因為伊朗目前正嚴密控制這條飽受戰爭蹂躪的關鍵航道。這3艘船因靠近水道南側的阿曼穆桑達姆半島（Musandam Peninsula）航行而引發關注。

聯合國 黎巴嫩 美國 以色列 伊朗

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