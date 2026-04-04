美軍機戰損顯見未完全掌握制空權 伊朗續發飛彈無人機攻勢打不對稱戰

伊朗擊落兩架美國軍機，充分顯示德黑蘭方面雖遭到龐大的軍事損失，仍然有能力還以顏色，讓美國和以色列首度付出作戰損耗，美、伊雙方本來就極其渺茫的停戰協議，也斷了契機。

伊朗也成功展現了他們的軍事戰略：不在於戰場上徹底擊敗美軍，而是透過一連串小規模的打擊讓美軍難堪，目標是讓自己活下去，並消磨美國持續打仗的意志。

在伊朗領空上萬架次的飛行任務中，這架 F-15E 戰鬥機和 A-10 攻擊機，是首度被擊落的美以軍機。軍方隨即展開大規模搜救行動，已救出一名飛行員，但至少仍有一名飛行員下落不明。

據報導，A-10 攻擊機並非在伊朗境內墜毀。這架雙引擎、單座攻擊機的飛行員在彈射逃生並獲救前，已成功將飛機駛離伊朗領空。

伊朗並不尋求和美、以兩國正面對決，而是採取了不對稱戰略：鎖定阿拉伯灣國家為目標、摧毀攸關防空的雷達等設施，並封鎖了荷莫茲海峽絕大部分的油輪航運。這種戰術對伊斯蘭革命衛隊（IRGC）毫不陌生。

周五，阿拉伯聯合大公國最大的天然氣處理廠Habshan，在攔截飛彈的殘骸引發火災後，已暫停運作。幾小時前，一場無人機攻擊也導致科威特日產 34.6 萬桶的Mina Al Ahmadi煉油廠起火。

科威特另回報，周五凌晨的一場攻擊造成一座發電和海水淡化廠受損；沙烏地阿拉伯則表示，已於清晨攔截了數架無人機。

由此來看，美以空襲雖重創了伊朗的飛彈基地和機動發射車，但德黑蘭方面仍能每天持續發射數十枚飛彈和無人機，進而拉長衝突時間，不僅拉高了波灣產油國與美國的經濟成本，也讓自己得以保存實力，繼續周旋。

智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）中東計畫負責人、前國防部官員魏克斯勒（William Wechsler）認為，美軍機戰損顯示「雖然我們掌握了空中優勢，但尚未達到完全的制空權。」

魏克斯勒說：「伊斯蘭革命衛隊（IRGC）是一個專業的軍事組織，已證明其具備學習和適應能力，且顯然保有能威脅我方飛行員在內軍人安全的實力。」

話說回來，在損失兩架軍機前，美軍已執行了 1.3 萬架次的戰鬥任務，並實施為期五周的空襲。前空軍官員表示，直到現在才有戰機被擊落件，說明美軍在戰爭初期成功壓制伊朗防空系統的成效。

曾在 1990 至 1991 年波灣戰爭期間負責指揮對伊拉克空襲行動的空軍退役中將戴普圖拉（Dave Deptula）說：「這件事最令人驚訝的地方，在於竟然到現在發生。美軍已出動數千架次飛機，穿透敵軍防空的爭議領空，摧毀了數千個目標。整整一個月過去了，這才出現第一次實戰損失？這簡直不可思議。」

與此同時，美國在歐洲、中東及亞洲的盟友正努力確保荷莫茲海峽能儘快重新開放。超過 40 個國家周四舉行視訊會議討論相關計畫，向川普釋出警訊，表達對封鎖引發之危機的深切憂慮。

知情人士透露，與會國家明確表示，任何和伊朗的停火談判，都必須包含荷莫茲海峽的解決方案。儘管如此，這場會議也顯示，各國認為有必要開始做準備，以因應可能必須在沒有美國參與的情況下，自行重新開放海峽。法國和英國等國則表示，採取軍事手段不太可能奏效，仍需達成停火協議。

據阿拉伯聯合大公國表示，巴林在約旦及波斯灣阿拉伯國家的支持下，正提議一項聯合國安理會決議案，旨在協助重新開放荷莫茲海峽。阿聯在 X 平台發文說，此決議將為「各國動員和支持安全通行提供明確的法理基礎」。