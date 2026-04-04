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「頭頂戰機盤旋、無線電不斷傳來求救信號」 大陸船員親曝戰火第一線

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸船員劉軼文拍攝的阿聯柯法干港（Khor Fakkan）口的內錨地的畫面。當時，海上停著大量船隻。環球時報
大陸船員劉軼文拍攝的阿聯柯法干港（Khor Fakkan）口的內錨地的畫面。當時，海上停著大量船隻。環球時報

中東衝突進入第五周，伊朗持續封鎖荷莫茲海峽，停泊在阿聯柯法干港（Khor Fakkan）的一艘液化石油氣船大陸船員劉軼文表示，戰火為他們帶來三重考驗：航行受阻、安全威脅與生活困境。尤其是GPS失靈，直升機、戰鬥機整日在頭頂盤旋，蔬果斷絕，「一斤芒果竟要34美元，一箱純淨水從1美元多漲到了14美元。」

環球時報報導，劉軼文回憶道，2月28日，最開始出問題的是船上的GPS信號，「信號先是遭到嚴重干擾，隨後徹底失靈，定位混亂。」隨後，無線電裡接連不斷地傳來附近船隻起火遇險的警報和求救信號。這讓劉軼文和同事們始終緊繃神經，生怕自己所在的商船也遇到危險。

現在劉軼文所在的拋錨區也並不太平。阿聯柯法干港（Khor Fakkan）附近設有海軍基地，時常能看到飛彈發射，直升機、戰鬥機整日在頭頂盤旋，海軍艦艇不間斷巡邏。

劉軼文指出，他所在的船隻是一艘液化石油氣船，隸屬於某東南亞船東。原本的航程很明確，空船進入波斯灣裝載液化石油氣，然後運回亞洲。誰料到2月中下旬他們剛到荷莫茲海峽附近，一切都變了。

2月28日，伊朗海軍通過高頻廣播發布禁令，禁止所有船舶駛入波斯灣。從那天起，劉軼文和他所在的船隻就被困在阿聯柯法干港（Khor Fakkan）待命，這裡本是荷莫茲海峽的重要補給點，如今卻變成了一個巨大的「滯留等待區」。附近的錨地已聚集大量船隻，涵蓋各種類型，「油輪、貨船、貨櫃船，大家都在等。」

距離阿聯柯法干港（Khor Fakkan）不遠的富查伊拉港（Fujairah），情況則更加嚴峻。劉軼文看到，富查伊拉港（Fujairah）頻繁遭襲，港口設施、油罐屢屢成為打擊目標，港外海域也有船隻被炸。

除了隨時可能出現的襲擊，滯留海上的船員們還面臨另一個令他們頭疼的難題：補給。劉軼文指出，船上的食品消耗得差不多了，蔬菜、水果已經沒了。戰爭打響後，附近的物資價格飛漲近10倍。「一斤芒果要34美元，一箱純淨水從1美元多漲到了14美元，一公斤豬肉20美元……」他介紹說，這個價格讓人很難接受，所以大家都在“省吃儉用”。

困難之中也有人性的溫情。衝突剛開始時，不少船隻通信被切斷，船員和家人徹底失聯。由於劉軼文所在的船隻靠近岸邊，能相對穩定地接收網路信號，於是，他主動在海上公共頻道用中文喊話，每天定時四次詢問，幫其他船員用微信向他們在大陸的家人報平安。這一舉動緩解了許多船員和他們在岸上親人的焦慮。

劉軼文和同伴們的漫長等待，正像是這場動盪中無數普通船員的縮影。據聯合國統計，隨著中東戰爭持續，約有2萬名海員被困滯留在荷莫茲海峽的船隻上，這是「二戰結束以來前所未有的局面」。這些海員分布在約2000艘船隻上，包括油氣運輸船、散貨船、貨船以及6艘旅遊郵輪。

另據位於倫敦的國際海事組織統計，自一個月前衝突爆發以來，海峽內已發生19起船隻遇襲事件。國際海事組織已呼籲衝突各方緩和襲擊，以便海員能夠撤離至安全地帶。

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