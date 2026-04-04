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安理會延後表決荷莫茲海峽決議 中國反對授權動武

中央社／ 巴黎3日綜合外電報導

多位外交官今天表示，聯合國安全理事會預計下週將對巴林提出的決議案表決，決議案目的在保護荷莫茲海峽及周邊商業航運，但擁有否決權的中國已表明反對授權動用任何武力。

路透社報導，安理會15個理事國原定今天開會，後來改至明天。不過多位外交官表示，會議現已延到下週，具體日期尚未公布。

針對延後原因，巴林駐聯合國代表團未立即回應置評請求。這項決議案遭遇中國和俄羅斯等國反對，內容強度不及最初版本。

美國以色列2月底空襲伊朗，引發衝突延燒超過1個月，期間油價飆升，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）大多封閉。

安理會輪值主席國巴林昨天敲定決議草案，授權「一切必要防禦手段」以保護商業航運。

巴林外交部長札亞尼（Abdullatif bin Rashid AlZayani）昨天告訴安理會，「若真主意欲如此」，明天會舉行表決，並說巴林期待安理會「展現團結立場」。

巴林在其他波斯灣阿拉伯國家和美國支持下推動決議案，先前已刪除明確提及具約束力的執行措施部分，希望消除其他國家的反對聲浪，尤其是俄羅斯和中國。

第4版決議草案啟動所謂「靜默程序」直到昨天中午。外交官表示，中國、法國及俄羅斯打破沉默，但隨後文本定稿，意味著可交付表決。

最終草案授權相關措施為期「至少6個月，直至安理會另行決定為止」。

然而，中國常駐聯合國代表傅聰昨天上午在安理會發言，反對授權動用武力。

他表示，此舉無異於將非法濫用武力的行徑合法化，勢必引發局勢進一步升級，造成嚴重後果。

安理會決議案要通過必須至少獲得9票贊成，且英國、中國、法國、俄羅斯、美國5個常任理事國不得行使否決權。

以色列 伊朗 美國

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