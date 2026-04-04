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美軍急搜F-15E失聯機組員再傳戰損！A-10遭擊落、2架黑鷹直升機遇襲

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國空軍A-10攻擊機在愛沙尼亞賈加拉附近的高速公路執行降落演習。資料照片。路透
美國空軍A-10攻擊機在愛沙尼亞賈加拉附近的高速公路執行降落演習。資料照片。路透

美國總統川普1日晚間在黃金時段發表全國演說，宣稱伊朗已被「完全摧毀」，但不到48小時，美國空軍一架F-15E「打擊鷹」戰機於3日在伊朗上空被擊落，促使美方緊急展開行動搜尋機上兩名機組人員。伊朗官方媒體隨後報導，又擊落一架美軍A-10攻擊機。

衛報報導，伊朗塔斯尼姆通訊社引述軍方說法稱，「一架美國A-10飛機被陸軍防空部隊的防禦系統擊中，並在伊朗南部的波斯灣墜毀」。

塔斯尼姆通訊社指出，這架A-10戰機於數小時前在荷莫茲海峽附近被擊落。紐約時報稍早也報導，一架A-10攻擊機在大致同一時間於荷莫茲海峽附近墜毀。

美國NBC新聞引述一名美國官員說法指出，F-15戰機當天被擊落後，一架出動支援搜救任務的A-10戰機也遭到伊朗火力攻擊。該機隨後飛入科威特領空，飛行員彈射逃生，飛機墜毀。官員表示，飛行員安全，A-10則在科威特境內墜毀。

此外，伊朗還擊中兩架參與搜救行動的UH-60「黑鷹」直升機，造成部分軍人輕傷，但所有人均安全。

總計而言，伊朗在一天內造成兩架軍機墜毀，分別為F-15與A-10，並擊中兩架黑鷹直升機。

川普接受獨立報簡短訪問時，拒絕說明F-15失聯機組人員若遭到傷害，美國將如何應對。被問及若該飛行員被伊朗方面俘虜或傷害，他將採取何種行動時，川普回應：「我不能對此發表評論，因為我們希望這種情況不會發生。」隨後不久結束通話。

美國 美方 紐約時報 以色列 伊朗 美軍

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