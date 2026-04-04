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才喊打殘伊朗！美軍F-15E遭擊落1人獲救1失聯 川普回應了

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國一架F-15E「打擊鷹」戰機2017年2月27日在美國加州死亡谷國家公園上空飛行，朝帕納明特山脈方向轉向。美聯社
美國一架F-15E「打擊鷹」戰機2017年2月27日在美國加州死亡谷國家公園上空飛行，朝帕納明特山脈方向轉向。美聯社

美國空軍一架F-15E「打擊鷹」戰機3日在伊朗上空被擊落，促使美方緊急展開行動搜尋機上兩名機組人員。知情人士透露，一名機組人員已獲救，另一人截至深夜仍下落不明。

兩名美國官員向CBS新聞透露，遭擊落的F-15E飛行員已由兩架美軍直升機救回，目前仍持續搜尋另一名武器系統官。載運獲救飛行員的直升機在撤離過程中遭輕武器火力攻擊，機上人員受傷，但最終安全降落。所有人員已接受初步醫療處置，並將轉送進一步治療。

衛報報導，這是美國與以色列對伊朗發動戰爭近五周以來，首次發生此類事件，也發生在美國總統川普日前發表強硬全國談話之後不久。他當時宣稱，美國已「擊敗並徹底摧毀伊朗」，並稱衝突「接近尾聲」，還表示：「我們掌握所有籌碼，他們一無所有」。

川普3日接受NBC新聞簡短訪問時拒絕談論搜救行動，但強調此事不會影響與伊朗的談判。他說：「不會，一點也不會。這就是戰爭，我們正在打仗。」白宮發言人李維特表示，川普已聽取相關簡報，但未提供更多細節。

伊朗官媒最初發布疑似飛機尾翼與其他殘骸的畫面，並聲稱是一架先進的F-35戰機遭新型防空系統擊中。但航空專家指出，畫面中的殘骸實際上來自一架隸屬於美國空軍第494戰鬥機中隊、駐紮於英國皇家空軍雷肯希斯基地的F-15E。

儘管影像的拍攝時間與地點一開始仍無法確認，但殘骸上的標記似乎與通常駐英的「打擊鷹」戰機尾翼端部的標誌相符。美國官員隨後私下證實，一架F-15E已被擊落；美軍對此事件未發表任何官方評論，但五角大廈正與時間賽跑，試圖在伊朗方面之前找到機組人員。

在伊朗拍攝的影像顯示，一架美軍C-130「大力士」運輸機與一架HH-60「鋪路鷹」直升機在伊朗西南部低空飛行，並在搜救行動期間一度進行空中加油。搜救行動細節仍相當有限，但外界普遍認為這是一項高風險任務，參與救援的飛機可能面臨來自地面的火力威脅。隨著伊朗入夜，搜救行動仍在持續進行。

一名伊朗商人懸賞6萬美元（約新台幣190萬元）活捉機組人員。在伊朗西南部山區的科吉盧耶－博韋艾哈邁德省，一名電視台主持人也呼籲當地居民將任何「敵方飛行員」交給警方，並承諾提供獎金。

衛報指出，這些資訊間接透露事發地點。透過地理定位分析，低空飛行的救援機影像顯示，相關飛機曾在鄰近胡齊斯坦省的貝赫巴漢一帶活動，距離波斯灣沿岸約48公里。

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