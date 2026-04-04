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影／伊朗宣稱二度獵殺美軍F-35背後功臣？ 陸工程師教學影片爆紅

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社
中國社媒帳號分享如何擊落F-35的教學爆紅。美聯社

伊朗第一次宣稱擊中美國F-35戰機的五天前，一個中國大陸社群媒體帳號發布影片，詳實說明此類攻擊可能如何展開。

3月14日，名為「老胡說世界」的帳號上傳影片，說明伊朗如何利用低成本系統，偵測並攻擊美國最先進戰機，影片觀看次數高達數千萬次。3月19日，伊朗表示，其防空系統在黎明前於中部執行任務時擊中一架美國F-35A，迫使該機緊急降落。

連結：https://www.douyin.com/video/7616728823417097513

該教學影片的核心觀點是以低成本系統對抗第五代匿蹤戰機，在技術上並非空穴來風。F-35「閃電II」（F-35 Lightning II）透過外形設計、特殊材料與內置武器艙降低雷達反射訊號，但匿蹤並不等於隱形，其限制早已為外界所知。

電光與紅外線感測系統（EO/IR）不依賴雷達訊號運作，屬於被動偵測，不會觸發匿蹤戰機的雷達警告裝置。儘管F-35本身亦配備紅外線感測器，但若敵方在近距離完成鎖定，反應時間仍可能不足。

中國軍事分析人士指出，3月19日事件的特徵，與未啟用雷達、改以紅外線與光學感測系統鎖定並攔截目標的作法相符，並推測該機在受損前可能未接收到任何雷達警告。

在中國社群媒體上，許多具備科學、技術、工程與數學（STEM）背景的人，開始創作並分享旨在協助伊朗作戰的內容，其中部分人士似乎具備軍事裝備方面的專業知識。

這些內容涵蓋範圍廣泛，包括提供該地區美軍基地的精確座標、提出針對波斯灣美國航空母艦的飛彈戰略，以及模擬防禦美軍可能在伊朗哈格島登陸的情境。

中國的STEM人才庫規模龐大，每年培養約500萬名相關專業畢業生，其中約130萬為工程師，遠高於美國每年約13萬名工程師的規模。

在這個龐大群體中，一部分人正將其分析能力運用於開源軍事戰略，而且多數出於個人因素，而非經濟誘因或政府支持。

一位熟悉該帳號的消息人士透露，「老胡」帳號的創作者曾就讀於西北工業大學，這是一所以國防研究見長的中國頂尖學府，也是美國制裁對象之一。

2001年，華府將位於西安的西北工業大學列入關注名單，指該校直接與中國人民解放軍合作開發敏感國防技術，包括無人機。

與此同時，德黑蘭方面與人權團體指出，美、以軍事行動已造成伊朗超過1,000名平民喪生，其中包括南部城市米納布的一次攻擊，造成至少168名學童死亡。

這類悲劇激起許多中國民眾的憤怒與同情，部分人甚至希望協助伊朗對抗美國。

路透3日引述伊朗半官方的梅赫爾通訊社報導，德黑蘭又宣稱再度擊落一架美軍F-35五代匿蹤戰機。這已是伊朗近期第二度聲稱擊落F-35。

美國 美軍 社群媒體 以色列 伊朗

延伸閱讀

傳美軍戰機被伊朗擊落 F-15可能性較高

美戰機飛行員彈射逃生？伊朗媒體稱舉報者將獲獎金 美方未證實

伊朗稱擊落第二架美軍F-35匿蹤戰機 殘骸卻被指更像F-15E

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