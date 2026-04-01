打完不想善後？川普喊2至3周內結束美伊戰爭 盟友質疑甩鍋荷莫茲

美國與伊朗的戰爭進入第五周，CNN報導，據知情人士透露，美國總統川普及政府內部越來越認為，無法再將「重新開放荷莫茲海峽」作為宣布美伊戰爭「任務完成」的前提條件。

白宮內部許多高層官員都意識到，重新開放這條由德黑蘭控制的石油咽喉要道，是結束戰爭的重要目標之一，不僅關係戰事收尾，也攸關壓低迅速上升的油氣價格，而這正逐漸成為共和黨在11月期中選舉前的重大政治負擔。

然而，隨著川普自行設定的4至6周結束戰爭期限逼近，政府高層私下已承認，無法在短時間內同時達成軍事目標，並在同一時限內承諾重開海峽。知情人士指出，官員與情報界普遍評估，要讓通常承載全球約20%石油供應的荷莫茲海峽恢復全面運作，可能需要數周甚至數月時間。

相較之下，川普已在公開場合，以及與幕僚與盟友的直接溝通中表示，其他國家應承擔部分甚至大部分責任，並主張由於許多歐洲國家對這條海峽的石油依賴更高，因此也應負責協助恢復運作。他在31日表示，美國將在「2至3周內」結束對伊朗的軍事行動，並重申應由其他國家負責重新開放荷莫茲海峽。他說：「海峽裡發生的事情，我們將不會介入。」

川普數周來持續向美國盟友施壓，要求派遣海軍力量前往海峽護航油輪，但至今仍沒有國家在戰事持續期間同意出手，他對此日益感到挫折。另一方面，知情官員指出，許多外國領袖普遍認為，川普試圖在宣布戰爭結束後，把一個由他一手造成的問題轉嫁給他們。

歐洲國家因事前未獲諮詢，對於在戰事持續期間介入衝突態度謹慎。儘管已有部分國家表態未來願意參與巡邏，但尚未提出具體時程。另一方面，川普與白宮則淡化油價上升影響，認為隨著戰事結束，能源價格將回落，並強調政府已採取措施穩定市場。

知情人士透露，川普政府內部許多人仍認為重開荷莫茲海峽至關重要，因此持續與盟友密切協調。一名接近川普的人士指出，他對歐洲國家的強硬公開言論，不僅反映真實想法，也是一種政治與公關策略。該人士說：「他說這不只是美國的問題是對的，但把這件事塑造成共同責任、要求其他國家出面解決，對他而言本來就是一種政治與公關上的操作。」

美國高層官員近來也開始採納這一論述，國防部長赫塞斯表示，荷莫茲海峽問題「不只是美國的責任」，並呼籲其他國家應學會為自身安全負責。國務卿魯比歐則指出，美方仍希望組建國際聯盟維持海峽秩序，但這將是較長期目標，且美國不一定主導，各國都應為確保海上航道安全作出更多貢獻。