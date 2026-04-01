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油價飆漲 民調：約66%美國人盼儘快結束伊朗戰爭

中央社／ 華盛頓31日綜合外電報導

中東戰火未歇、能源價格狂漲，路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調顯示，約2/3美國人認為，即使無法達成美國總統川普政府設定的目標，美國也應儘快從伊朗戰爭中抽身。

路透社報導，這項於3月27日至3月29日進行的民調顯示，約有66%受訪者抱持上述看法；有27%受訪者認為，即使衝突長期持續，美國也應致力達成在伊朗的所有目標，另外有6%受訪者未作答。

在川普所屬的共和黨支持者中，有40%受訪者認為即使無法實現美國目標，也應儘快結束衝突，57%受訪者支持美國續攻伊朗。

這場持續一個月的戰爭已蔓延至整個中東，奪走數千條人命，能源價格飆升衝擊全球經濟，加劇全球通膨疑慮。

在針對1021名美國成年人的調查中，有60%受訪者不支持美國對伊朗的軍事打擊，有35%表示支持。

這場戰爭為美國帶來最明顯的影響之一是油價上漲，油價追蹤網站GasBuddy數據顯示，汽油價格昨天漲破每加侖4美元大關，為3年多來首見。

約有2/3受訪者表示，預期未來一年油價將進一步上漲，其中包括40%的共和黨支持者。

美國將於11月舉行期中選舉，屆時共和黨將面臨能否保住眾議院與參議院微弱多數的考驗。

超過一半受訪者認為，這場衝突將對他們個人財務狀況帶來負面影響，其中包括39%的共和黨人。

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