替川普鋪路？魯比歐稱美伊戰爭接近「終點線」 警告談判不容拖延

美國與伊朗的戰爭已進入第5周，國務卿魯比歐31日接受福斯新聞主播漢尼提專訪時表示，華府已「看見終點線」。

根據衛報轉述與逐字稿，魯比歐指出，伊朗是一個由激進什葉派教士領導的政權，「聽起來很荒誕」，但伊朗的領導人相信，他們的人生使命與目的就是促成世界末日的到來。他並強調，美國認為伊朗意圖取得核武，是因為對方正拼湊製造核武所需的各項條件，包括飛彈技術與濃縮鈾，且為全球最大的恐怖主義資助者，因此絕不能允許他們擁有核武。

魯比歐說，川普不只在就任第一天就已清楚表態，事實上早在2015年，甚至尚未成為政治人物時，就持續談論伊朗帶來的威脅；在他執政下，不會允許伊朗對當代或未來世代的美國人構成威脅。

他表示，美國必須以明確目標採取行動，目前已大致摧毀伊朗空軍與海軍，並削弱相當比例的飛彈發射能力，接下來還將摧毀伊朗國防工業基礎，也就是生產無人機與飛彈的工廠。他說：「這四項就是我們的目標，因為這正是他們用來掩護自身、進一步發展核武的四大支柱，並在必要時威脅全世界。」

魯比歐強調：「在川普總統任內，這種情況不會發生。我們正穩步推進，在這四項目標上都按計畫甚至超前進度。」

他說：「我們可以看到終點。不是今天，也不是明天，但終點正在到來。」對於是否可能透過談判解決美伊衝突，他表示「在某個時點存在直接會晤的可能」，但強調川普不會讓談判淪為「拖延戰術」。

魯比歐指出：「首先，我們不能忽視，47年來他們一直迴避並拒絕任何談判努力，但這不代表我們會停止嘗試。」他並補充，雙方目前仍在交換訊息並持續接觸，未來仍可能舉行直接會晤，「我們始終對此持開放態度，但川普不會允許虛假的談判被用來拖延時間、爭取空間。」