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中東這國可能正式參戰打伊朗！助川普「動武打通荷莫茲」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
杜拜國際機場燃料槽16日遇襲失火，同時一架阿聯酋客機穿越濃煙。法新社
杜拜國際機場燃料槽16日遇襲失火，同時一架阿聯酋客機穿越濃煙。法新社

華爾街日報31日引述多名阿拉伯官員透露，阿拉伯聯合大公國準備協助美國及其盟友，以武力強行打通荷莫茲海峽，可能成為首個正式參戰的波灣國家。

阿聯官員表示，正遊說聯合國安全理事會通過由巴林提出的一項決議，內容授權各國使用「一切必要手段」捍衛荷莫茲海峽及周邊地區的商業航運。「一切必要手段」是動用武力的外交詞彙。這項草案預計4月2日進行表決。即使決議可能遭中俄否決、法國另提版本，阿聯仍準備加入戰事。

波灣官員表示，阿聯認為若獲聯合國安理會授權，原本觀望的歐亞國家將願協助清理海峽。

阿拉伯官員表示，沙烏地阿拉伯與其他波灣國家也正轉向反對伊朗政權，希望這場戰爭持續至德黑蘭失能或垮台，但尚未承諾出兵。

這名阿聯官員證實，國內正積極檢討在確保荷莫茲安全上的軍事角色，包括協助清除水雷及提供其他支援。一些阿拉伯官員還說，阿聯也主張美國應占領荷莫茲海域上的阿布穆沙島（Abu Musa），該島受伊朗控制，但阿聯也宣稱擁有該島主權。

報導提到，美以開戰引發德黑蘭無差別報復鄰國，並向阿聯發射逾2500枚飛彈與無人機，數量甚至超過掀戰的以色列及其他波灣國家。

如今，阿聯態度轉趨強硬，顯示其對伊朗的戰略思維與政治立場已出現明顯轉變。阿聯原本與伊朗維持務實往來，甚至曾斡旋美伊，但戰爭爆發後，德黑蘭接連攻擊杜拜飯店與機場，重創航空、觀光與房市，也動搖阿聯「和平綠洲」形象，促使其重新看待伊朗威脅。

德黑蘭近日已明顯升高對阿聯的攻勢，並直接點名阿聯若支持美以行動，將摧毀阿聯境內民用基礎設施。

另一方面，伊朗堅持建立對荷莫茲的永久監督與收費機制，令波灣國家擔心外交途徑等於默許伊朗染指這條戰略水道，因此傾向先以軍事手段將其排除。不過，軍事打通海峽難度極高，可能還需控制沿線陸地；但支持動武的國家認為，若放任敵對伊朗掌控這條命脈，代價更大。

英國智庫「皇家國際事務研究所」研究員、曾任五角大廈中東顧問的薩布（Bilal Saab）表示，加入軍事行動的決定將釋出阿拉伯國家支持打伊朗的公開訊號，也會為對伊朗作戰及嘗試重開荷莫茲提供更多行動選項。

阿聯憑藉基地、傑貝阿里深水港（Jebel Ali）與靠近荷莫茲海峽入口的地理位置，可作為美國主導行動的重要前進據點；阿聯空軍配備美製F-16戰機，另有監偵無人機、炸彈與短程飛彈庫存，也可支援護航行動並協同打擊伊朗目標。

以色列 伊朗 美國 荷莫茲海峽

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