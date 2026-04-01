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第3艘美軍航艦6000兵力增援中東！美防長嗆伊朗：已備好15種地面行動

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
尼姆茲級布希號3月31日從維吉尼亞州諾福克海軍基地啟程前往中東。美聯社
尼姆茲級布希號3月31日從維吉尼亞州諾福克海軍基地啟程前往中東。美聯社

華盛頓郵報報導，2名美國官員表示，五角大廈3月31日下令部署第3艘航空母艦「布希號」前往中東，另有3艘驅逐艦隨行，整支航艦打擊群有超過6000名水兵。

根據海軍新聞稿，尼姆茲級布希號（USS George H.W. Bush）已於3月31日從維吉尼亞州諾福克海軍基地啟程，預計數周後抵達中東，將與已在區域的「林肯號」及「福特號」會合。目前林肯號在阿拉伯海活動，福特號則駐泊克羅埃西亞港口進行維修。

海軍時報報導稱，布希號是戰爭爆發前已規畫好的輪調兵力。

這項部署正值美國總統川普評估對伊朗進一步軍事選項之際，同時也有更多美軍部隊持續進入該地區。

美軍約2500名第31陸戰隊遠征隊成員3月27日已赴抵中東，並由約2500名海軍人員隨行；第82空降師（82nd Airborne Division）也已有數千名官兵開始抵達。

川普政府並未說明這些部隊將執行何種任務，但第82空降師受訓內容包括空降進入敵對或有爭議的地區，以控制關鍵地點與機場。

美國防長赫塞斯3月31日避談是否對伊朗展開地面行動，他表示：「如果你把自己願意、不願意做什麼，包括是否派遣地面部隊都告訴對手，那就不可能打贏戰爭。」

赫塞斯並補充：「現在對手認為我們有15種不同方式可以派地面部隊對付他們。猜怎麼著？確實有」但他也表示，目標仍是透過談判與伊朗達成協議，因為「我們不希望在軍事上做出超過必要範圍的行動」。

以色列 伊朗 美國 川普 美軍

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