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專家：美軍三情境地面部隊恐出擊 但伊朗勢必猛烈還擊

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國中央司令部公布影片，可見馳抵中東的黎波里號兩棲突擊艦上陸戰隊人員。(美聯社)
美國中央司令部公布影片，可見馳抵中東的黎波里號兩棲突擊艦上陸戰隊人員。(美聯社)

雖然美國預計4月結束對伊朗的軍事行動，但隨著美軍部隊在中東集結，美國總統川普也始終沒有排除發動地面戰的可能性，美軍有可能在近期部署地面部隊進攻伊朗，有專家分析指出，美軍有可能在三種情境之下派遣地面部隊，但無論是哪一種情境，美軍勢必將遭受伊朗猛烈的火力打擊。

美國對伊朗的軍事行動進入第5周，對於是否會派出地面部隊，白宮日前表示，美國總統川普已經多次被詢問這個問題，「他明顯拒絕排除這些選項」；白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）說，五角大廈的工作是提供總統最多的選項，但這不代表川普已經做出決定，川普也不會提前告知媒體，以防提示敵人。

美國智庫史汀生中心（Stimson Center）的研究員斯拉文（Barbara Slavin）指出，按照川普目前的說詞，美國可能會兩種劇本，一是川普有可能宣布勝利，逐步結束美國的參與，二來美國則可能派遣地面部隊展開有限的攻擊行動，作為大型部署前的先遣部隊。

對於，美國派遣地面部隊的可能性，史汀生中心資深研究員普瑞布爾（Chris Preble）認為說，美軍可能會有三種情境，包括美軍派兵控制伊朗在荷莫茲海峽附近的沿海海岸，以阻礙伊朗攻擊油輪的行動、降低伊朗的攻擊能力；美軍可能派兵，以兩棲作戰搭配空中攻擊的方式拿下哈格島（Kharg Island），指該島是伊朗裝卸原油的關鍵碼頭；美軍也可能深入伊朗境內的核子設施，控制伊朗的濃縮鈾。

普瑞布爾表示，不管是哪種情境，美軍的地面部隊都將遭受伊朗強烈的打擊火力，並表示，這會是美軍有一段時間沒有經驗過的作戰方式，也非常不同於美軍現在從空中轟炸的作戰模式，讓美軍只承受比較有限的傷亡人數。

普瑞布爾以攻打哈格島為例表示，美軍有很大的機會可以攻占哈格島，但馬上就會遭到伊朗火砲的攻擊，這勢必引發美軍擴大行動來清除伊朗的攻擊設施，最後很有可能導致衝突繼續升級；普瑞布爾也分析說，伊朗此刻被逼入絕境，更願意升高情勢，因為伊朗找不到務實和合理的角度來降低情勢，或者恢復平衡的狀態。

普瑞布爾也認為說，如果美軍在地面攻擊中不幸遭受重大的傷亡，美伊衝突更難以降溫。

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