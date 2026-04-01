「2到3周內」撤出！川普喊已達伊朗去核目標 荷莫茲海峽不關我事
美國總統川普31日在白宮橢圓辦公室表示，美國將在「2到3周內」結束對伊朗的軍事行動，並稱已在伊朗實現政權更替。
綜合半島電視台與CNN報導，川普說：「我們已經實現政權更替。不過，政權更替並不是我原本的目標。我只有一個目標：他們不能擁有核武，而這個目標已經達成。他們不會擁有核武。我們正在完成最後的工作，我認為大約兩周內，或再多幾天，就能完成這項任務。我們希望把他們擁有的一切都徹底摧毀。」
他表示，若能達成協議，戰爭也可能提前結束，並對談判前景表達樂觀。他說：「有可能會達成協議，因為他們想談。他們比我更想達成協議。但在相當短的時間內，我們就會結束。現在我們面對的是一群非常不同的人，他們理性得多。」
川普並重申，重新開放荷莫茲海峽應由其他國家負責，各國應自行確保這條關鍵水道的安全。他說：「如果法國或其他國家想要取得石油或天然氣，就經過荷莫茲海峽，他們可以自行應對。」
他補充說：「海峽裡發生的事情，我們將不會介入。」
此外，川普表示，一旦美國完成在伊朗的行動，汽油價格將迅速下降。被問及降低油價的計畫時，他說：「我只要離開伊朗，而我們很快就會這麼做，價格就會開始下跌。」
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