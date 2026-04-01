快訊

「2到3周內」撤出！川普喊已達伊朗去核目標 荷莫茲海峽不關我事

聽新聞
0:00 / 0:00

未必一定要達成和平協議 川普：美軍預期2到3周撤出伊朗

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普31日表示，美伊之間達成和平協議不是美軍撤離伊朗的前提，只要美國認為伊朗無法擁有核子武器，美軍就會從伊朗撤離；川普預計美軍會在2到3周就會結束對伊朗的軍事行動。

川普31日被問及油價居高不下，川普指出，只要他下令美軍撤出伊朗，油價就會下跌，並稱美國正與新的伊朗政權談判，指新的政權非常明理，激進程度較低。

川普也表示，各國需要從荷莫茲海峽取得原油就自己去取，認為他們應該有能力保護自己，不應該由美國來承擔這分責任；川普預計美軍在2到3周內就會撤離伊朗。

針對伊朗在荷莫茲海峽做出的騷擾攻擊，川普認為說，這應該交由使用國來對付。

此外，川普也表示，美伊達成和平協議不是美軍撤出伊朗的前提，指只要美國評估伊朗已經被打回石器時代，未來很長的一段時間都無法製造核子武器，那美國不管有沒有與伊朗達成協議都會撤出伊朗。

以色列 伊朗 美國 川普 荷莫茲海峽

延伸閱讀

川普稱戰爭很快將結束 美撤出後海峽將自動開放

川普：願結束對伊朗戰事 即使荷莫茲海峽仍遭封鎖也將停止行動

川普宣稱不會在伊朗待太久 美防長則說未來幾天戰局進入決定性階段

川普稱與更明理的伊朗新政權談判 白宮籲抓緊和談機會

相關新聞

難題甩鍋… 川普想抽腿 要盟友打通荷莫茲海峽

美媒三月卅日報導，美國總統川普向幕僚表明即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動，這意味伊方很可能持續掌控海峽。同日，伊朗初步批准對過航船隻收路費，還襲擊杜拜港一艘大型科威特籍油輪，一度引發原油價格飆漲。

川普：願結束對伊朗戰事 即使荷莫茲海峽仍遭封鎖也將停止行動

美國總統川普繼續施壓伊朗立即重啟荷莫茲海峽之際，他的最新貼文建議各國購買美國石油，不然就是「自己去荷莫茲海峽拿下它」。在此同時，美國國防部長說，結束戰爭的外交談判取得重大進展，美國媒體另報導，川普向幕僚表明，即使荷莫茲海峽仍遭封鎖，也願意結束對伊朗的軍事行動。

未必一定要達成和平協議 川普：美軍預期2到3周撤出伊朗

美國總統川普31日表示，美伊之間達成和平協議不是美軍撤離伊朗的前提，只要美國認為伊朗無法擁有核子武器，美軍就會從伊朗撤離；川普預計美軍會在2到3周就會結束對伊朗的軍事行動。

毀滅式報復！伊朗4月1日起將攻擊輝達、蘋果等18家公司在中東的設施

伊朗革命衛隊31日表示，他們將從4月1日起，把在波灣地區的18家美國公司，包含輝達、蘋果、Google、微軟等，當作攻擊目標，作為美方攻擊伊朗的報復對象。

伊朗來真的！擬收海峽過路費 美國、以色列相關船隻不得通行

紐約時報報導，伊朗國會安全委員會3月30日初步批准對荷莫茲海峽徵收通行費。伊朗計劃與海峽對岸的阿曼協調合作，而與美國、以色列及對伊朗實施制裁國家有關聯的船隻，將不得通行。

3艘陸大型貨輪過航荷莫茲海峽 美伊戰後頭一遭

根據船舶追蹤數據系統，隸屬中國大陸央企中遠海運集團的兩艘貨輪，三月卅日通過荷莫茲海峽駛離波斯灣，這是伊朗戰爭二月底爆發以來，首次有大陸大型船舶通過該水道。大陸外交部昨日證實，近日確有中方船舶過航荷莫茲海峽，數量為三艘。中方感謝「有關方面」提供的協助。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。