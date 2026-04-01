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未必一定要達成和平協議 川普：美軍預期2到3周撤出伊朗
美國總統川普31日表示，美伊之間達成和平協議不是美軍撤離伊朗的前提，只要美國認為伊朗無法擁有核子武器，美軍就會從伊朗撤離；川普預計美軍會在2到3周就會結束對伊朗的軍事行動。
川普31日被問及油價居高不下，川普指出，只要他下令美軍撤出伊朗，油價就會下跌，並稱美國正與新的伊朗政權談判，指新的政權非常明理，激進程度較低。
川普也表示，各國需要從荷莫茲海峽取得原油就自己去取，認為他們應該有能力保護自己，不應該由美國來承擔這分責任；川普預計美軍在2到3周內就會撤離伊朗。
針對伊朗在荷莫茲海峽做出的騷擾攻擊，川普認為說，這應該交由使用國來對付。
此外，川普也表示，美伊達成和平協議不是美軍撤出伊朗的前提，指只要美國評估伊朗已經被打回石器時代，未來很長的一段時間都無法製造核子武器，那美國不管有沒有與伊朗達成協議都會撤出伊朗。
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